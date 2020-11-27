Tıraş bıçağına dikkat! Nemli alanlarda...

Hangi tıraş hatalarından kaçınmanın daha iyi olduğunu bulmak için biraz araştırma yaptık ve en yaygın olanları bir araya getirdik.

TIRAŞ MAKİNENİZDE ÇOK FAZLA BIÇAK VAR

4 veya 5 bıçaklı bir tıraş bıçağı kullanmak size yakın bir tıraş hissi verse de cildinize zarar verebilir. Tıraş olurken cildinizi kesebilirsiniz. 1 veya 2 bıçaklı bir tıraş bıçağı kullanmak, tıraş bıçağında yanma gelişme olasılığınızı en aza indirebilir.

YANLIŞ YÖNE DOĞRU TIRAŞ YAPMAK

Yukarı doğru tıraş etmek jilet yanmasına, hasar görmüş saç köklerine ve batık kıllara neden olabilir. Bacaklarınızı aşağı doğru tıraş etmek cilt tahrişini en aza indirir ve sizi tıraş bıçağından korur.

CİLT KURUYKEN TIRAŞ OLMAK

Cildiniz ıslandığında ve bacak tüyleriniz daha yumuşak olduğunda tıraş olmak size acı vermez. Cildiniz henüz kuruyken veya krem veya jel kullanmadan tıraş olmak size jilet yanması ve kaşıntıya neden olabilir.

JİLETİ BAŞKASIYLA PAYLAŞMAK

Bir tıraş bıçağını paylaşmak, mikropları ve bakterileri değiştirmenin kolay bir yoludur. Bıçaklar, folikülit veya mantar enfeksiyonu gibi enfeksiyonları yayabilir. Bıçaklar arasındaki nemli alanlarda uçuk ve hepatite neden olan bakteriler de gelişebilir.