Tıraş bıçağına dikkat! Nemli alanlarda...

Hangi tıraş hatalarından kaçınmanın daha iyi olduğunu bulmak için biraz araştırma yaptık ve en yaygın olanları bir araya getirdik.
4 veya 5 bıçaklı bir tıraş bıçağı kullanmak size yakın bir tıraş hissi verse de cildinize zarar verebilir. Tıraş olurken cildinizi kesebilirsiniz. 1 veya 2 bıçaklı bir tıraş bıçağı kullanmak, tıraş bıçağında yanma gelişme olasılığınızı en aza indirebilir.
Yukarı doğru tıraş etmek jilet yanmasına, hasar görmüş saç köklerine ve batık kıllara neden olabilir. Bacaklarınızı aşağı doğru tıraş etmek cilt tahrişini en aza indirir ve sizi tıraş bıçağından korur.
Cildiniz ıslandığında ve bacak tüyleriniz daha yumuşak olduğunda tıraş olmak size acı vermez. Cildiniz henüz kuruyken veya krem veya jel kullanmadan tıraş olmak size jilet yanması ve kaşıntıya neden olabilir.
Bir tıraş bıçağını paylaşmak, mikropları ve bakterileri değiştirmenin kolay bir yoludur. Bıçaklar, folikülit veya mantar enfeksiyonu gibi enfeksiyonları yayabilir. Bıçaklar arasındaki nemli alanlarda uçuk ve hepatite neden olan bakteriler de gelişebilir.
Bıçaklar mat göründüğünde veya üst kısımdaki nemlendirici şerit solduğunda, tıraş makinenizi değiştirme zamanı gelmiştir. Eski, kör bıçaklarla tıraş olmak ciltte tahrişe ve jilet kızarıklığına neden olabilir. Eski traş makineleri, yeni açılmış gözeneklerinize girebilecek bakterileri taşıyabilir.
Tıraş makinenizi kuru bir yerde saklamak, bıçaklarda pas ve bakterilerin birikmesini önler. Tıraş makinenizi saklamanın en iyi yolu, bıçakların tamamen kurumasını sağlamak için onu dik ve açıkta tutmaktır.
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