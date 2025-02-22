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Tırnaklarının boyu 1.2 metre! Sosyal medyada gündem yarattı: İnsanların en merak ettiği soruları böyle yanıtladı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.02.2025 12:00
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Sosyal medya platformunda "nailsbry" ismini kullanan Maryah, 1,2 metre uzunluğundaki tırnakları hakkında bazı insanların duyduğu endişelere açıklık getirdiği bir videosunu paylaşarak sosyal medyada 1.3 milyon izlendi. Uzun tırnakları nedeniyle günlük işlerini nasıl yaptığı sorulan fenomen isim bazen yardım aldığını itiraf etti.

Tırnaklarının boyu 1.2 metre! Sosyal medyada gündem yarattı: İnsanların en merak ettiği soruları böyle yanıtladı

TikTok'ta "nailsbyry" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Maryah isimli bir kadın uzun tırnakları sayesinde popüler oldu. Maryah Guinness Rekoru için tırnaklarını uzatmadı. Bu onun tamamen eğlencesine yarattığı bir durum. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında 1.2 metre uzunluğundaki tırnaklarını gösterdikten sonra Maryah takipçilerinden çok fazla soru geldiğini söyleyerek cevap vermek istedi.

"HİÇ AĞIR HİSSETMİYORUM"

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Tırnaklarının kullanımının kendisi için kolay olduğunu söyleyen Maryah, "Dürüst olmak gerekiyorsa onları takmaya başladığınızda parmak kaslarınız gelişiyor ve hiç ağırlık hissetmiyorsunuz. Burada 155 tırnak süsü (charm) var. Bu şimdiye kadarki en uzun setim, kelimenin tam anlamıyla gövdem kadar uzunlar." dedi.

"TUVALETE NASIL GİDİYORSUN?"

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümünün tuvalet ihtiyacını nasıl giderdiğini sorduğunu ifade eden Maryah, "Tuvaletimi rahatlıkla yapabilyorum. İşler ters gittiğinde kız kardeşim tırnaklarımı temizlememe yardım etmekten çekinmiyor; tıpkı her iyi kız kardeşin yapacağı gibi. 4 çocuğum var ve 1 tanesi yeni doğdu. Onlara rahatlıkla bakabiliyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok tırnak
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