Tişört zannettiler ama değil! Tüm vücudunu kaplayan dövmeleri için 300 saatini harcadı... Yetmedi Avustralya'dan İngiltere'ye uçarak 60 bin sterlin harcadı

41 yaşındaki Michael Lewis, kaplanlar, kartal ve Yunan mitolojisinden figürler içeren karmaşık tasarımı yaratmak için Avustralya'dan İngiltere'ye gitti ve 60 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 465 bin TL) harcadı.

Lewis vücudundaki tüm dövmeleri yaptırmak için 61 güne yayılan 300 saatlik bir programı gerçekeleştirdi. Bazı dövmeleri için Lewis hareket etmeden 6 saat boyunca sandalyede oturdu hatta bir dövmesi tam 11 saat sürdü.

Her dövme seansının kendisine 500 sterline (yaklaşık 20 bin 537 TL) mâl olduğunu dile getiren Lewis toplamda dövmeleri için 30.500 sterlin (yaklaşık 1 milyon 252 bin TL) harcadığını tahmin ettiğini söyledi.

Ancak tüm seyahatleri için uçuş, otel ve yemek masraflarını da eklediğinizde, ödediği toplam tutarın 60 bin sterline yaklaştığını ifade etti.