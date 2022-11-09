TOKİ Iğdır kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? TOKİ Iğdır kura çekimi canlı izle

TOKİ kura çekimi tarihleri, milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde ilk kura 7 Kasım Şırnak ve Ardahan ile başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın başlayarak, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını açıkladı. Peki TOKİ Iğdır kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? İşte TOKİ Iğdır kura çekimi canlı izleme linki...

TOKİ IĞDIR KURA ÇEKİMİ NEREDEN SORGULANIR?

YouTube üzerinden TOKİ Iğdır kura çekimini canlı izlemek için, 'https://www.youtube.com/watch?v=74Nn7KeXtrg&ab_channel=TOK%C4%B0' adresine erişim sağlayınız.

TOKİ kura çekimini sorgulamak için TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresine erişim sağlayınız.

TOKİ KURALARI HANGİ İLDE NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

