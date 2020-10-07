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  4. Tom Hanks’in başrolünü üstlendiği News of the World filminden ilk görüntüler geldi

Tom Hanks’in başrolünü üstlendiği News of the World filminden ilk görüntüler geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Paul Greengrass yönetmenliğindeki ve Tom Hanks’in başrolünü üstlendiği News of the World filminden ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Paul Greengrass imzalı News of the World, koronavirüs yüzünden ertelenen filmler furyasına girmeyecek gibi görünüyor. En başından beri 2020’nin son ayları olarak görülen News of the World filminden ilk tanıtım videosu yayınlandı. Videoda da filmin Noel’de vizyona gireceği belirtiliyor.

Tom Hanks’in başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Helena Zengel, Elizabeth Marvel, Mare Winningham, Neil Sandilands gibi isimler yer alıyor.

Paulette Jiles‘in 2016 yılında yayımlanan tarihi kurgu romanından sinemaya uyarlanan filmin senaryosu Lion ile Oscar adaylığı kazandıktan sonra 2018 yapımı Beautiful Boy’la da övgü toplayan Luke Davies‘in kaleminden çıktı.

NEWS OF THE WORLD KONUSU

Amerikan İç Savaşı’nın hemen sonrasında geçen film, kasaba kasaba dolaşıp okuma yazması olmayan insanlara haberleri okuyan Yüzbaşı Jefferson Kyle Kidd ile 10 yaşındaki bir kızın birlikte atıldığı macerayı konu alıyor. Kiowa kabilesi tarafından ufak yaşta kaçırılan küçük kızı akrabalarına ulaştırması gereken Kidd, bir yandan zorlu doğa şartları ile mücadele ederken bir yandan da kızı kaçırmak isteyen haydutlarla karşı karşıya geliyor.

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