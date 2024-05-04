Tomografi nedir? Tomografi nasıl çekilir, ne kadar sürer?

Bilgisayarlı tomografi (BT) ya da tomografi, X-ışınlarının bilgisayarlar aracılığıyla detaylı kesitsel görüntülerini oluşturur. Bu teknoloji, vücuttaki kemiklerden organlara kadar birçok yapının ayrıntılı görüntülerini sağlar. BT taramaları, kafa, göğüs, karın, pelvik bölge ve ekstremiteler gibi birçok farklı bölgeyi incelemek için kullanılabilir. Ayrıca damarların görüntülenmesi için kontrast madde de kullanılabilir.

Tomografi nedir?

Tomografi, tıp alanında kullanılan ve vücut içindeki yapıları detaylı olarak görüntülemeye yarayan bir görüntüleme tekniğidir. Bu teknik birçok kesitsel görüntünün bilgisayarlar aracılığıyla birleştirilmesiyle elde edilir. Tomografi hastalıkların teşhisi, cerrahi planlama ve tedavi takibi gibi birçok alanda kullanılır.

Tomografi neden çekilir?

Tomografi, vücudun detaylı görüntülerini elde etmek için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) olarak da bilinen bu yöntem, yumuşak dokuları ve kan damarlarını net bir şekilde gösterebilir. Tomografinin çekilme nedenleri ve tomografi hangi hastalıklarda kullanılır sorusunun cevabı şöyledir:

Tümörlerin şeklini, boyutunu, yayılımını ve yerini değerlendirmede

Tıkanıklık, anevrizma veya anormallikler gibi damar hastalıklarının teşhisinde

Travmatik yaralanmaların (kırıklar, kanama vb.) değerlendirilmesinde

Vücuttaki enfeksiyonların yerini ve boyutunu belirlemek için

Kalp ve damar hastalıklarının teşhisinde

Beyin tümörleri, inme ve anevrizma gibi beyin hastalıklarının teşhisinde

Kemik kırıkları, enfeksiyonlar ve tümörler gibi kemik hastalıklarının teşhisinde

Akciğer embolisi ve pnömoni gibi akciğer hastalıklarının teşhisinde

Bebekte doğumdan önce veya doğumdan sonra doğumsal anomalilerin teşhisinde

Tomografi nasıl çekilir?

Tomografi çekimi şu şekilde yapılır:

Kola veya bacağa bir damar kateteri yerleştirilir.

Görüntülemeyi daha net hâle getirmek için kontrast madde damardan kateter yoluyla enjekte edilebilir.

BT taraması yapılır. Tarayıcı, hasta masada yatarken etrafınızda döner.

BT taraması genellikle birkaç dakika sürer.

İşlemden sonra kateter çıkarılır ve pansuman yapılır.

Tomografi ne kadar sürer?

Tomografi çekimi süresi, taranan bölgeye, kullanılan tekniğe ve hastanın durumuna göre değişir. BT taraması 5 ila 30 dakika arasında sürer. Hazırlık ve işlem sonrası süreler de dahil olmak üzere toplam süre 1 saat kadar olabilir. İlaçlı tomografi, ilaçsız tomografiden daha uzun sürer.

İlaçlı tomografi nedir?

İlaçlı tomografi vücut içindeki yapıları daha ayrıntılı bir şekilde görüntülemek için kullanılan bir tıbbi görüntüleme tekniğidir. Bu yöntemde, radyasyon kullanılarak X-ışınları vücuda gönderilir ve alınan görüntüler bilgisayarlar tarafından işlenir. İlaçlı tomografi, vücuda kontrast madde adı verilen bir madde verilerek yapılır.

İlaçlı tomografi neden çekilir?

Bu yöntem, yumuşak dokuları ve kan damarlarını net bir şekilde gösterir. İlaçli tomografi şu nedenlerle çekilir:

Tümör boyutunu, şeklini, konumunu ve yayılımını değerlendirmek için

Damar hastalıklarının teşhisinde

Enfeksiyonların yerini ve boyutunu belirlemek

Yaralanmaların değerlendirilmesinde

Kalp ve damar hastalıklarının teşhisinde

Beyin hastalıklarının teşhisinde

Kemik hastalıklarının teşhisinde

Akciğer hastalıklarının teşhisinde

Doğumsal anomalilerin teşhisinde

İlaçlı tomografi nasıl çekilir?

İlaçlı tomografi tıbbi görüntülemede yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı ile kontrast madde enjeksiyonunu birleştirerek vücudun iç yapılarının detaylı ve kesitsel görüntülerini elde etmeyi sağlar. İlaçlı tomografi çekiminde Kontrast madde enjeksiyonu ile BT cihazı kullanılır. İlaçlı tomografide damardan kontrast madde enjeksiyonu yapılarak BT taraması gerçekleştirilir.

İlaçlı tomografi, genellikle güvenli bir işlemdir. Ancak, her tıbbi işlemde olduğu gibi bazı yan etki riskleri de taşır. İlaçlı tomografinin yan etkileri şunlar olabilir:

Alerjik reaksiyonlar

Baş dönmesi ya da mide bulantısı

Ağızda metalik tat

Ağrı

Böbrek yetmezliği

Radyasyon maruziyeti

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





