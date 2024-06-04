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    4. Toplu katliam yaptı! Evlendikten birkaç gün sonra karısını, çocuklarını, anne ve babasını baltayla kesip öldürdü... Ağır yaralı çocuk vahşetin detaylarını anlattı

    Toplu katliam yaptı! Evlendikten birkaç gün sonra karısını, çocuklarını, anne ve babasını baltayla kesip öldürdü... Ağır yaralı çocuk vahşetin detaylarını anlattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.06.2024 10:55
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    Hindistan'da 22 yaşındaki Dinesh Saryam isimli bir adam evledikten sadece birakç gün sonra korkunç bir katliama imza attı. Yerel haberlere göre 22 yaşındaki adam karısı, çocukları, anne ve babası dahil olmak üzere aile üyelerinden sekizini katletti. Ardından ise kendi canına kıydı. Saryam'ın yaraladığı 10 yaşındaki bir çocuk vahşeti anlattı.

    Toplu katliam yaptı! Evlendikten birkaç gün sonra karısını, çocuklarını, anne ve babasını baltayla kesip öldürdü... Ağır yaralı çocuk vahşetin detaylarını anlattı

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Chhindwara kentindeki küçük kabile köyü Bodal Kacher'de meydana gelen olayda 22 yaşındaki Dinesh Saryam isimli bir adam 8 aile üyesi baltayla öldürdü. Karısı Varsha ile yaklaşık 1 hafta önce evlenen çiçeği burnunda damat Saryam,karısı, çocukları, anne ve babası dahil olmak üzere aile üyelerinden sekizini katletti.

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    Tüyler ürpertici cinayet serisi sabahın erken saatlerinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi ve henüz resmi bir gerekçe açıklanmadı. Mahuljhir polis teşkilatına cinayetlerağır yaralanmasına rağmen mucizevi bir şekilde kaçmayı başaran on yaşındaki bir çocuk tarafından bildirildi. Kurbanların hepsinin kimlikleri belirlendikten sonra memleketlerinde toplu bir cenaze töreni düzenlendi.

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