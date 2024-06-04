Toplu katliam yaptı! Evlendikten birkaç gün sonra karısını, çocuklarını, anne ve babasını baltayla kesip öldürdü... Ağır yaralı çocuk vahşetin detaylarını anlattı

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Chhindwara kentindeki küçük kabile köyü Bodal Kacher'de meydana gelen olayda 22 yaşındaki Dinesh Saryam isimli bir adam 8 aile üyesi baltayla öldürdü. Karısı Varsha ile yaklaşık 1 hafta önce evlenen çiçeği burnunda damat Saryam,karısı, çocukları, anne ve babası dahil olmak üzere aile üyelerinden sekizini katletti.

Tüyler ürpertici cinayet serisi sabahın erken saatlerinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi ve henüz resmi bir gerekçe açıklanmadı. Mahuljhir polis teşkilatına cinayetlerağır yaralanmasına rağmen mucizevi bir şekilde kaçmayı başaran on yaşındaki bir çocuk tarafından bildirildi. Kurbanların hepsinin kimlikleri belirlendikten sonra memleketlerinde toplu bir cenaze töreni düzenlendi.







