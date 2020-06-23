Topuk çatlakları neden olur, nasıl geçer?

Birçoğumuz ayaklarımızın da bakıma ve özene ihtiyacı olduğu gerçeğini unutuyoruz. Halbuki sağlıklı ayaklara sahip olmak, daha güçlü hissetmeyi mümkün kılar. **Ayaklara istikrarlı bir bakım uygulandığı takdirde tüm vücut konforunu bir uyum içerisinde sürdürmek mümkün. ** Bunun için akşamları en azından 20 dakikamızı ayaklarımız için ayırsak yeterli. Evde kendi kendimize yapabileceğimiz küçük işlemler, topuk çatlağı gibi problemleri önlerken genel ayak sağlığıyla alakalı da süreklilik sağlar. Topuk Çatlakları Neden Olur? Topuk çatlakları, topuk çevresindeki deride göze çarpan küçük yarıklardır ve hem estetik hem de sağlık açısından önemli bir problemdir. Topuk çatlağı neden olur sorusunun cevabı aşağıdaki faktörlerden biri olabilir: Ayağın aşırı sıcak veya soğuğa maruz kalması

Topukların üzerine sürekli baskı uygulamak

Sürekli ayakta durmak

Uzun yürüyüşler yapmak

Ayağın saatlerce ayakkabının içinde kalması

-Aşırı kilo

-Aşırı kilo Cilt kuruluğu

Beslenme düzensizlikleri

İlerleyen yaş

Şeker hastalığı

Deri hastalıkları

Ter bezlerinin düzensiz çalışması

Metabolik bozukluklar Topuk Çatlakları Nasıl Önlenir? Dengeli beslenmeye ve bol su tüketmeye özen gösterin.

Topuğunuzu saran, arkası kapalı ayakkabılar giyin. Topuk çevrenizdeki destek azaldığında ayağın altındaki yağlı tabaka yayılır ve ayak tabanına uygulanan baskı çatlaklara neden olur.

Ayak tabanının yayılmasını ve çatlak oluşumunu engellemek için düzenli olarak topukluk kullanabilirsiniz.

Ayakkabı astarı kullanmak da ayak tabanındaki kalın deri oluşumunu engeller.

Ayakkabı, terlik, çorap, palet, ayak havlusu gibi çıplak teninize dokunan eşyaları kimseyle paylaşmayın.

Topukta şiddetli ağrı veya kanama ya da çatlak bölgesinde varsa, bir uzmana danışın. Topuk Çatlakları Nasıl Geçer? 1. Tıbbi tedavi Ayak topuğunda meydana gelen çatlakların tedavisi için gidilen uzman doktor, sertleşmiş dokunun alınmasını önerilebilir. Topuk kısmındaki sertleşen deri bölgeden uzaklaştırılır ve gerekli görüldüğü takdirde doku yapıştırıcısı kullanılır. 2. Nemlendiriciler Eczanelerde satılan aşırı kuru ciltlere özel nemlendiriciler de topuk çatlaklarının tedavisinde kullanılabilir. Hangi nemlendirici kullanması gerektiği hakkında karar veremeyenler bir cilt doktorundan da yardım alabilirler. Cerrahi operasyon ve nemlendirici kremlerin yanı sıra topuk çatlaklarına ne iyi gelir sorusunun cevabı bazı uygulaması kolay yöntemler de mevcut.

3. Ilık su ve sabun Bir leğeni sabunlu ılık su ile doldurun ve ayaklarınızı 20 dakika kadar bu leğenin içinde dinlendirin. Bu sürenin sonunda yumuşamış olan topuklarınızı, ayak törpüsü veya sünger taşıyla nazikçe ovalayın. Ölü derinin tamamen temizlenmesini sağlamaya çalışırken derinizi zedelememeye dikkat edin. İşlem bittiğinde ayaklarınızı hafifçe sudan geçirin ve bir havlu ile kurulayın. Leğen, törpü ya da sünger taşını dezenfekte ederek ilk aşamayı tamamlayın. Nemlendirme için vazelin, zeytinyağı veya shea yağından birini direkt olarak topuklarınıza sürün. Her gece farklı bir nemlendirici kullanmak daha iyi bir sonuç verebilir. Pamuklu bir çorap giyerek bakımı sonlandırın. 4. Limon Bir büyük boy limonu ortadan ikiye bölün. Özellikle çatlayan ve sertleşen bölgeleri limonla ovalayın. Ardından limonları her iki topuğunuza yerleştirin ve üzerine çorap giyerek yerleşik kalmasını sağlayın. En az bir saat, mümkünse tüm geceyi bu şekilde geçirmeyi deneyin. Limonları çıkardıktan sonra ayaklarınızı ılık su ile durulayarak nemlendirici sürün.

5. Muz ve ananas **Olgunlaşmış bir muzun kabuklarıyla ya da ezilmiş ve limon suyu ile karıştırılmış ananas ile ayaklarınızı ovarak da kuruyan cildinizi onarabilirsiniz. ** Bu karışımları ayağınızda 10 dakika kadar beklettikten sonra ılık su ile durulayabilirsiniz. 6. Vicks **Vicks'in içeriğinde bulunan mentol, terebentin yağı ve kafur, çatlakları nemli tutarak topukların sağlıklı ve pürüzsüz olmasını sağlar. ** Bu işlem için bir leğeni ılık su ile doldurun ve yaklaşık 10 dakika ayaklarınızı ıslatın. Ponza taşı yardımıyla ölü derileri temizledikten sonra ayaklarınızı yıkayın ve kurulayın. Ayaklarınıza ve topuk çatlaklarına Vicks sürerek hafifçe masaj yapın. Çoraplarınızı giyin ve Vicks'in sabaha kadar ayağınızda kalmasını sağlayın. Sabah kalkınca ılık suyla yıkayın. Bu işlemi topuklarınız tamamen iyileşene kadar her gece uygulayabilirsiniz. 7. Vazelin ve aspirin **Topuk çatlakları için vazelin ve aspirin karışımının da mucizevi bir etkisi vardır. **Bir aspirini ezerek vazelinle karıştırın. Ayaklarınıza sürün ve pamuklu çoraplarınızı giyerek uyuyun. 2-3 tekrar sonrasında ayaklarınızın yumuşadığını göreceksiniz.