Topuk çatlakları neden olur, nasıl geçer?

Birçoğumuz ayaklarımızın da bakıma ve özene ihtiyacı olduğu gerçeğini unutuyoruz. Halbuki sağlıklı ayaklara sahip olmak, daha güçlü hissetmeyi mümkün kılar. **Ayaklara istikrarlı bir bakım uygulandığı takdirde tüm vücut konforunu bir uyum içerisinde sürdürmek mümkün.
** Bunun için akşamları en azından 20 dakikamızı ayaklarımız için ayırsak yeterli. Evde kendi kendimize yapabileceğimiz küçük işlemler, topuk çatlağı gibi problemleri önlerken genel ayak sağlığıyla alakalı da süreklilik sağlar.
Topuk çatlakları, topuk çevresindeki deride göze çarpan küçük yarıklardır ve hem estetik hem de sağlık açısından önemli bir problemdir. Topuk çatlağı neden olur sorusunun cevabı aşağıdaki faktörlerden biri olabilir:
Ayak topuğunda meydana gelen çatlakların tedavisi için gidilen uzman doktor, sertleşmiş dokunun alınmasını önerilebilir. Topuk kısmındaki sertleşen deri bölgeden uzaklaştırılır ve gerekli görüldüğü takdirde doku yapıştırıcısı kullanılır.
Eczanelerde satılan aşırı kuru ciltlere özel nemlendiriciler de topuk çatlaklarının tedavisinde kullanılabilir. Hangi nemlendirici kullanması gerektiği hakkında karar veremeyenler bir cilt doktorundan da yardım alabilirler. Cerrahi operasyon ve nemlendirici kremlerin yanı sıra topuk çatlaklarına ne iyi gelir sorusunun cevabı bazı uygulaması kolay yöntemler de mevcut.
Bir leğeni sabunlu ılık su ile doldurun ve ayaklarınızı 20 dakika kadar bu leğenin içinde dinlendirin. Bu sürenin sonunda yumuşamış olan topuklarınızı, ayak törpüsü veya sünger taşıyla nazikçe ovalayın. Ölü derinin tamamen temizlenmesini sağlamaya çalışırken derinizi zedelememeye dikkat edin. İşlem bittiğinde ayaklarınızı hafifçe sudan geçirin ve bir havlu ile kurulayın. Leğen, törpü ya da sünger taşını dezenfekte ederek ilk aşamayı tamamlayın.
Nemlendirme için vazelin, zeytinyağı veya shea yağından birini direkt olarak topuklarınıza sürün. Her gece farklı bir nemlendirici kullanmak daha iyi bir sonuç verebilir. Pamuklu bir çorap giyerek bakımı sonlandırın.
Bir büyük boy limonu ortadan ikiye bölün. Özellikle çatlayan ve sertleşen bölgeleri limonla ovalayın. Ardından limonları her iki topuğunuza yerleştirin ve üzerine çorap giyerek yerleşik kalmasını sağlayın. En az bir saat, mümkünse tüm geceyi bu şekilde geçirmeyi deneyin. Limonları çıkardıktan sonra ayaklarınızı ılık su ile durulayarak nemlendirici sürün.
**Olgunlaşmış bir muzun kabuklarıyla ya da ezilmiş ve limon suyu ile karıştırılmış ananas ile ayaklarınızı ovarak da kuruyan cildinizi onarabilirsiniz.
** Bu karışımları ayağınızda 10 dakika kadar beklettikten sonra ılık su ile durulayabilirsiniz.
**Vicks'in içeriğinde bulunan mentol, terebentin yağı ve kafur, çatlakları nemli tutarak topukların sağlıklı ve pürüzsüz olmasını sağlar.
** Bu işlem için bir leğeni ılık su ile doldurun ve yaklaşık 10 dakika ayaklarınızı ıslatın. Ponza taşı yardımıyla ölü derileri temizledikten sonra ayaklarınızı yıkayın ve kurulayın. Ayaklarınıza ve topuk çatlaklarına Vicks sürerek hafifçe masaj yapın. Çoraplarınızı giyin ve Vicks'in sabaha kadar ayağınızda kalmasını sağlayın. Sabah kalkınca ılık suyla yıkayın. Bu işlemi topuklarınız tamamen iyileşene kadar her gece uygulayabilirsiniz.
**Topuk çatlakları için vazelin ve aspirin karışımının da mucizevi bir etkisi vardır.
**Bir aspirini ezerek vazelinle karıştırın. Ayaklarınıza sürün ve pamuklu çoraplarınızı giyerek uyuyun. 2-3 tekrar sonrasında ayaklarınızın yumuşadığını göreceksiniz.
Tüm bakım önerilerinde topuklardaki ölü deriyi atmak, kuruyan topukların çatlamasını engellemek ve ayakların nem dengesini korumak esas alınmıştır. **Fakat eğer şeker hastasıysanız ya da ayak mantarınız varsa ayak ve topuk bakımı yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.
** Çatlakların oluşmadığı dönemlerde sadece herhangi bir nemlendirici kullanarak da ayak bakımınızı yapabilirsiniz. Fakat tedavi gerektiren süreçlerde, örneğin çatlaklar derinleşip kanamaya başladığında enfeksiyon meydana gelebilir. Bu da özellikle bağışıklık sistemi güçlü olmayanlar için tehlikeli bir durumdur. Böyle bir durumla karşı karşıyaysanız mutlaka bir ortopedi ve travmatoloji uzmanından yardım alın.
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