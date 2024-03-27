Torununun oruç tuttuğunu öğrenen dededen çok konuşulacak jest! İftar için restoran kapattı... O anlara yorum yağdı

Bir dede torununun oruç tuttuğunu öğrenince bunu kutlamak istedi ve torununu iftar için bir restorana götürdü. Dedesinin kapattığı restoranda iftar yaptığı anları paylaşan Alina isimli torununun paylaşımı TikTok'ta viral olmayı başardı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Deniz manzaralı ve üç katlı restoranda yapılan iftar tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Allah kabul etsin abla ama Ramazan ruhu böyle yaşanmaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Fakirin halinden bu şekilde anlayamazsınız ama" yorumunu yaptı.







