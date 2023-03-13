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  4. Trabzon CHP İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti! Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi

Trabzon CHP İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti! Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi

13.03.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da CHP İl Başkanlığının da bulunduğu binaya kurşun isabet etti. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alınırken Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinde, aşırı derecede alkollü olduklarını, olayın Y.E.B'nin havaya doğru doldur boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaşandığını ve herhangi bir kasıt unsuru bulunmadığını beyan etmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Trabzon CHP İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti! Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi

Trabzon'da, CHP İl Başkanlığının bulunduğu binaya kurşun isabet etmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, CHP İl Başkanlığının da bulunduğu binada ateşli silahla mala zarar verme olayı gerçekleştiği ihbarının alınmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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"ŞAHISLAR AŞIRI DERECEDE ALKOLLÜ"

Yapılan incelemede dış cephe kaplamasına ve aynı binada bulunan bir iş yerine mermi isabet ettiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamera kayıtlarından, olayın 12 Mart'ta saat 02.05'te çeşitli suçlardan kaydı bulunan Y.E.B, A.S.S. ve B.Y. isimli 3 şahıs tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinde, aşırı derecede alkollü olduklarını, olayın Y.E.B'nin havaya doğru doldur boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaşandığını ve herhangi bir kasıt unsuru bulunmadığını beyan etmişlerdir."

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Açıklamada, olayda kullanılan el yapımı ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 dolu fişek ele geçirildiği, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

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"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

CHP İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz, AA muhabirine, nöbetçi arkadaşlarının partiye geçince durumu fark ettiğini söyledi.

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Durumu hemen polise haber verdiklerini belirten Demiröz, şunları kaydetti:

"Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Gerekli araştırmaları yaptılar. Şu an olay inceleme aşamasında. Soruşturma devam ediyor. Birkaç gün içerisinde netleşir. Güvenlik kameraları inceleniyor. Netleşince bize dönecekler, gerekli bilgilendirmeyi yapacağız."

(AA)

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