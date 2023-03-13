Suikast iddialarından sonra sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu'ndan 'mafya tehdidi' açıklaması... "Beni öldürmek, linç etmek istiyorlar"

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir'in "Bir mafya grubu üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var" sözleriyle gündeme getirdiği 'suikast' iddiasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı mesajlar geldi. Terör örgütlerinin kendisini öldürmek, linç etmek istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ne yaşamış olursam olayım, bir adım geri adım atmadım. Dolayısıyla kimse de endişe etmesin" dedi.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMADA "KORUMA SAYISINDA ARTIŞ YOK" DENMİŞTİ

Aldemir'in açıklamasının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu duyumların Kılıçdaroğlu'na da geldiğini belirterek şunları söylemişti:

"Şu an koruma sayısında bir artış yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşmeye başlayınca bu durumda bir değişiklik olur mu bilmiyoruz. Bir ara bir bakanın zırhlı aracını da yolladılar, genel başkanımız kabul etmedi. Kendisi normal makam aracını kullanıyor. Bu tehditler, seçimi bir korkutma iklimini dönüştürmeye yönelik."

KILIÇDAROĞLU İLK KEZ KONUŞTU! "OLUR BÖYLE ŞEYLER, ÖNEMSEMİYORUM"

Kılıçdaroğlu ise iddialarla ilgili sessizliğini t24'ten Murat Sabuncu'ya verdiği demeç ile bozdu. Mafya tehdidi açıklamaları hatırlatılan CHP lideri şöyle konuştu:

"Olur böyle şeyler; önemsemiyorum. Ben terör örgütleri tarafından öldürülmek ve kimi güçler tarafından linç edilmek istenen bir siyasetçiyim. Ne yaşamış olursam olayım, bir adım geri adım atmadım. Dolayısıyla kimse de endişe etmesin. Bu türden haberlerin aynı zamanda bazı mahfillerin propaganda enstrümanı olduğunu da biliyorum. Toplumda bu tür haberler üzerinden korku, endişe yaratmaya çalışırlar; bu tür haberlerle toplumu sindirmeye çalışırlar. Kimsenin endişesi olmasın. Neyle ve kiminle tehdit ederlerse etsinler; tehdit eder görünürlerse görünsünler başaramayacaklar. İlk seçimlerde iktidarı devralacağız ve cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız."



