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Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Doğu Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesi olarak gösterilen inşaatın avlu kısmında yaşanan çökmede 2 işçi yaralandı.

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Olay bugün saat 15.30 sıralarında Pazarkapı mahallesindeki cami inşaatında yaşandı. İşçilerin caminin avlu kısmında yaptıkları çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sırasında 2 işçi yaralanırken, yaralı işçiler hemen çevredeki diğer işçiler tarafından demir ve kalasların altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Bölgeye olay nedeniyle çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi gönderilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Cami ve külliye, 182 dönüm rekreasyon alanındaki 26 dönüm arazide inşa ediliyor. Yaklaşık 8 bin 900 metrekarelik külliye alanındaki cami, 5 bin 140 metrekare oturum alanına sahip olacak. Camide yaklaşık 7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek. İbadethanelerin yanı sıra bin kişilik konferans salonu, kültür merkezi, aşevi, derslik, kapalı otopark, gasilhane ve morg gibi alanların yer alacağı cami ve külliyenin yaklaşık 2 yılda tamamlanması planlanıyor.

(DHA)

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Trabzon cami inşaatı çökme

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