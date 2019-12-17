HABER

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 15:18 | Son Güncelleme

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan ve sürücüleri belirlenemeyen yabancı plakalı tır, önünde seyir halinde olan yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralanarak Trabzon’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik bir süre ulaşıma kapanırken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper olay yerine gelerek bilgi aldı.

Vali Ustaoğlu, Trabzon-Akçaabat arasında yolcu taşıyan minibüse arkadan yabancı plakalı tırın çarptığını belirterek, “Öncelikli olarak geçmiş olsun diyoruz. Trabzon-Akçaabat arası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüse arkadan Gürcistan uyruklu olduğunu öğrendiğimiz TIR aracının çarpması sonucu maalesef feci bir kaza meydana geldi. Hastaneden bilgileri alıyoruz tahmini 20 civarında yaralımızın olduğunu, üçünün ise ağır olduğu yönünde bilgi aldık. Hastanelere geçerek son durumu da alacağız. Olay yeri inceleme ekibi burada, çalışmalarımızı yapıyoruz. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

PARTNER Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden... Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden...
Yılbaşı öncesinde 368 litre etil alkol ele geçirildiYılbaşı öncesinde 368 litre etil alkol ele geçirildi
4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (2)4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Akçaabat

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

1 milyon lira ödülle aranan turuncu listedeki terörist öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Servet Demir öldürüldü

HDP Malatya Eş Başkanı Fatma Alataş gözaltına alındı

HDP'li bir isim daha gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mültecilerle ilgili önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mültecilerle ilgili önemli açıklamalar

İstanbul'da emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı

İstanbul'da emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı

Mert Yağız Köksal’ın ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı

Mert'in ölümüyle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.