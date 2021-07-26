HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trabzon, Rize ve Artvin için sel uyarısı

Trabzon, Rize ve Artvin için sel uyarısı

26.07.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan Trabzon, Rize ve Artvin için metrekareye 150 kilogramlık yağış uyarısı için bölgede tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu "Yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi almış durumdayız" dedi.

Trabzon, Rize ve Artvin için sel uyarısı

14 Temmuz Çarşamba günü yağan şiddetli yağışın ardından Rize’de meydana gelen sel ve heyelanlardan sonra bölgede incelemelerini sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu afetin izlerini ortadan kaldırmak için devletim tüm kurum ve birimlerinin sahada topyekün bir mücadele içerisinde olduğunu dile getirdi.

Karaismailoğlu “10 gün önce Rize’de sonrasında ise Arhavi’de sıkıntılar yaşadık ama devletimiz bütün kurumlarıyla birlikte topyekûn bir mücadele içerisinde. Afetin ilk saatlerinden itibaren bütün acil ihtiyaçlarımızın hepsini karşıladık. Tüm ulaşım yollarımızı faaliyete geçirdik, haberleşme sistemlerimizi faaliyete geçirdik. Aferin izlerini ortadan kaldırmak için topyekün bir mücadele var. Günlük ihtiyaçlarımıza da başladık. Bir taraftan da 40 noktada kalıcı projelerimize başladık. Bir taraftan Arhavi’de de çalışmalar devam ediyor. Temizlik işleri bugün itibariyle bitiriliyor. Zaten su verilmişti” dedi.

Rize’de 2, Artvin’de ise kayıp olan 1 kişinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu “Üzücü olan Rize’deki kayıplarımız. 2 vatandaşımızın da arama çalışmaları devam ediyor. Yine Artvin Murgul’da da kayıp 1 vatandaşımızın arama çalışmaları hızla devam ediyor. Gördüğümüz gibi devletimiz bölgede bütün vatandaşlarına sahip çıkıyor. Vatandaşımızın bu bölgede devletine güveni tam. Vatandaşımızın devletine güveni, devletimizin de vatandaşına sahip çıkmasıyla bu sorunların üstesinden geleceğiz. Zaten normal hayat için herhangi bir sıkıntı ve ihtiyaç yok” şeklinde konuştu.

Doğu Karadeniz hava durumu! Meteoroloji ve Prof. Dr. Orhan Şen'den sağanak yağış uyarısıDoğu Karadeniz hava durumu! Meteoroloji ve Prof. Dr. Orhan Şen'den sağanak yağış uyarısı

"TEDBİRLERİMİZİ ALMIŞ DURUMDAYIZ"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan Trabzon, Rize ve Artvin için metrekareye 150 kilogramlık yağış uyarısı için bölgede tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Karaismailoğlu “Bu gece Meteorolojinin bildirdiği yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi almış durumdayız. İnşallah onu da bir sıkıntı yaşamadan geçirmek için tüm kurumlarımız teyakkuz halindeler” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filmleri aratmayan görüntü! Selde mahsur kalan çift böyle kurtulmuşFilmleri aratmayan görüntü! Selde mahsur kalan çift böyle kurtulmuş
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Tekneler alev alev yandıTekneler alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sel yağmur Artvin Rize Trabzon Adil Karaismailoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Hız sınırı artacak mı?

Hız sınırı artacak mı?

Hiç vakit kaybetmediler! Dedektörle aradılar

Hiç vakit kaybetmediler! Dedektörle aradılar

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

3 gündür aranıyordu! Sağ salim bulundu

3 gündür aranıyordu! Sağ salim bulundu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Kurbanlık boğanın saldırdığı kişiden acı haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.