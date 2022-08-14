Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra'nın eşi Melissa Jimenez'den cesur pozlar! Instagram alev aldı

Trabzonspor, Real Betis ve Marc Bartra tüm konularda anlaşmaya vardı. Marc Bartra'nın bulunduğu uçak, Bordo Mavili kulüple sözleşme imzalamak için Trabzon'a indi. Havaalanında basın mensuplarına konuşan Marc Bartra, yaptığı açıklamada "Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldim. Motive olmuş durumdayım. İnanılmaz bir taraftar sevgisi var. İlk günden böyle bir şey beklemiyordum. Umarım onlara karşılık verebilirim oyunumla! Hem Borussia Dortmund hem Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulmuştum. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki İspanyol futbolcu Marc Bartra'nın eşi Melissa Jimenez de ülkesi İspanya'da tanınan ünlü bir gazeteci.

Granada doğumlu İspanyol göçmeni bir baba ile İtalyan bir annenin kızı olan Melissa Jimenez, daha önce kariyerine ilişkin yaptığı açıklamada; çocukluğu boyunca MotoGP Dünya Şampiyonasında çalışma hayali kurduğunu söylemiş ve Barsenola'da "İletişim Bilimleri" okuduktan sonra çok sayıda televizyon kanalında spor muhabiri olarak bu hayalini gerçekleştirmiştir. 18 Haziran 2017 yılında Barselona'da dünyaevine giren çiftin; Gala Bartra Jimenez, Abril Bartra Jimenez ve Max Bartra Jimenez adında 3 çocukları bulunuyor.

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ MARC BARTRA'NIN EŞİ GÜZELLİĞİYLE GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra'nın eşi Melissa Jimenez başarısı kadar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

İspanyol güzelin yaptığı paylaşımlar görenleri büyülüyor.

İşte Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra'nın eşi Melissa Jimenez'in paylaşımları:



