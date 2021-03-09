Trafiğin her ülkede farklı şeritten akmasının 6 sebebi!

Dünya genelinde tam 236 ülke var. Bu ülkeler arasındaki yaşamsal farkları net bir şekilde görebiliriz. Gündelik hayat içerisindeki alışkanlıklar, yeme ve içme ritüelleri hatta yasal düzenleri bile ülkeler içinde değişiklik gösterebiliyor. Sizler için yasal düzen kapsamında yer alan bir detaydan söz edeceğiz: trafik akış yönü... Trafiğin farklı ülkelerde farklı taraflardan ilerlemesiyle ilgili uygulamanın temeli aslında Orta Çağ’dan da daha eski bir döneme dayanıyor. Üstelik o zamanlar otomobil trafiğinden söz etmek dahi mümkün değildi. İşte şerit kullanımına dair nedenler...

DOST-DÜŞMAN AYRIMIYLA BAŞLADI

Araçların yarattığı bir trafikten bahsedilmeyen bir dönemde yolda yürüyen kişi, karşıdan gelenin düşman olma ihtimaline karşın solunda tuttuğu kılıcını kınından zaman kaybetmeksizin çıkarması için yolun solundan gidiyordu. Böylece sağından gelecek muhtemel bir saldırıyı bu taraftaki eliyle ve elinde tuttuğu kılıcıyla savuşturabilecekti.

ANATOMİ

Trafiğe yön veren sebeplerden biri anatomik sebeplerdir. Çünkü dünyanın büyük çoğunluğu sağ elini kullanan bireylerden oluşuyor. Bu durum da herhangi bir alet kullanılması gerektiğinde sağ elin kullanımının öne geçmesini sağlıyor. Aynı şekilde sağ gözün sol gözle kıyaslandığında görme açısının geniş, yetisinin iyi olduğuna ilişkin bilimsel verilerdir. Sağdan giderseniz, sol karşıdan gelen araç ya da aynı yöndeki herhangi bir durumu zayıf gözünüzle izlemek zorunda kalırsınız.