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Trafiğin her ülkede farklı şeritten akmasının 6 sebebi!

Seray Üstün Seray Üstün 09.03.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Trafiğin her ülkede farklı şeritten akmasının 6 sebebi!

Trafiğin akış yönü gündelik alışkanlıklar içerisinde önemsizleşen bir konudur. Ancak farklı bir ülkeye gittiğinizde karşınıza çıkan trafik yönündeki değişiklik hayati önem taşır. Kimi ülkelerde soldan akan trafik kimi ülkelerde ise tersi yönde seyreder. Peki bunun nedeni nedir?

Dünya genelinde tam 236 ülke var. Bu ülkeler arasındaki yaşamsal farkları net bir şekilde görebiliriz. Gündelik hayat içerisindeki alışkanlıklar, yeme ve içme ritüelleri hatta yasal düzenleri bile ülkeler içinde değişiklik gösterebiliyor. Sizler için yasal düzen kapsamında yer alan bir detaydan söz edeceğiz: trafik akış yönü... Trafiğin farklı ülkelerde farklı taraflardan ilerlemesiyle ilgili uygulamanın temeli aslında Orta Çağ’dan da daha eski bir döneme dayanıyor. Üstelik o zamanlar otomobil trafiğinden söz etmek dahi mümkün değildi. İşte şerit kullanımına dair nedenler...

DOST-DÜŞMAN AYRIMIYLA BAŞLADI

kılıç

Araçların yarattığı bir trafikten bahsedilmeyen bir dönemde yolda yürüyen kişi, karşıdan gelenin düşman olma ihtimaline karşın solunda tuttuğu kılıcını kınından zaman kaybetmeksizin çıkarması için yolun solundan gidiyordu. Böylece sağından gelecek muhtemel bir saldırıyı bu taraftaki eliyle ve elinde tuttuğu kılıcıyla savuşturabilecekti.

ANATOMİ

anatomi

Trafiğe yön veren sebeplerden biri anatomik sebeplerdir. Çünkü dünyanın büyük çoğunluğu sağ elini kullanan bireylerden oluşuyor. Bu durum da herhangi bir alet kullanılması gerektiğinde sağ elin kullanımının öne geçmesini sağlıyor. Aynı şekilde sağ gözün sol gözle kıyaslandığında görme açısının geniş, yetisinin iyi olduğuna ilişkin bilimsel verilerdir. Sağdan giderseniz, sol karşıdan gelen araç ya da aynı yöndeki herhangi bir durumu zayıf gözünüzle izlemek zorunda kalırsınız.

SÖMÜRGE ETKİSİ

hindistan

Dönemin “Güneş Batmayan İmparatorluğu” olan İngiltere’nin, dünya sömürge yarışında önde olduğu için hükmünü kesinleştirdiği bölge ve ülkelerde trafiğin soldan akışını sağlaması da ayrı bir sebep olarak belirtilmelidir. Hindistan’da da akış yönü bu nedenle sol taraftan gerçekleşir. Çünkü bilinir ki Hindistan, İngiltere’nin en uzun süreli sömürgelerinden biriydi.

DİNSEL ETKİ

din

Teolojik olarak açıklanan bu etki Avrupa’da bir zaman sonra Papa’nın emriyle yolun solunu kullanmanın tavsiye edilmesiyle resmi bir hal almıştır. Bu uygulama aslında Papa’nın etkili olduğu her coğrafyada yürürlükte kalır. Ta ki Napolyon tarafından durum değiştirilene kadar...

Katolik anlayışa kafa tutmak isteyen ABD’de durum aşamalı olarak şekil değiştiriyor ve eyaletler farklı zamanlarda kendi bölgeleri için çıkardıkları yasalarla trafiğin akışını sağ şeritte sabitliyor.

NAPOLYON ETKİSİ

napolyon

Kesin bilgiler içermese de bazı tarihi kaynaklara göre Napolyon solaktı. Bu nedenle de Avrupa’da girdiği hep ülkenin toprağında insan ve at arabalarının oluşturduğu trafiğin sağdan akmasını emrettiği iddia edilir. Bu kural ve kanuna sadece İngiltere uymaz. Siyasal sebeplerin yattığı bu direniş, bugüne kadar süren uygulamanın ideolojik bir boyuta dahil olduğu anlamına gelir.

AT ARABALARINA ÖZEL UYGULAMA

at arabası

Çin’de milattan önce 11 yüzyılda ilan edilen bir kanuna göre adamlar sağdan, kadınlar soldan gitmeliydi. At arabaları ise ortadan gitmek zorundaydı. Dünya ikiye bölünmüşken dünyadan çok da haberi olmayan Çin, üçüncü bir yol açmış oluyordu böylece. Bu uygulama 1945’e dek sürer ve bu tarihten itibaren trafik soldan değil, aksi yönden ilerler.

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SOLDAN AKAN TRAFİĞİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

sol

  • Trafik soldan akar sadece öndeki aracı geçmek için sağ şerit kullanılabilir.
  • Karşı yönden gelen trafik sağda kalır.
  • Trafik işaretlerinin çoğu yolun sol tarafında sürücülerin görebileceği yerdedir.
  • Trafik göbeklerinden dönerken araçlar saat yönünde dönerler.
  • Yayalar karşıdan karşıya geçerken ilk önce sağlarına bakarlar.
  • Araçların şoför mahalli sağdadır.
  • Kaldırımın olmadığı yerde yayaların yolun sağından yürümeleri gerekir.

SAĞDAN AKAN TRAFİĞİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

sağ

  • Trafik sağdan akar sadece öndeki aracı geçmek için sol şerit kullanılabilir(sollama)
  • Karşı yönden gelen trafik solda kalır.
  • Trafik işaretlerinin çoğu yolun sağ tarafında sürücülerin görebileceği yerdedir.
  • Trafik göbeklerinde araçlar dönerken saat yönünün tersine dönerler.
  • Yayalar karşıdan karşıya geçerken ilk önce sollarına bakarlar.
  • Araçların şoför mahalli soldadır.
  • Kaldırımın olmadığı yerde yayaların yolun solundan yürümeleri gerekir.
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TRAFİĞİ SOLDAN AKAN ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Dünya üzerindeki ülkelerden yaklaşık 3’te 1’i trafiğin sol taraftan aktığı ülkelerdir. Avustralya, Bangladeş, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, İrlanda, İngiltere, Japonya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Malezya, Malta, Pakistan, Singapur, Sri Lanka, Tanzanya, Tayland gibi ülkeler trafiğin soldan ilerlediği ülkeler arasındadır.

Trafiği soldan akan ülkeler (Tam liste)

  • ABD Virjin Adaları
  • Alderney
  • Anguilla
  • Antigua
  • Avustralya
  • Bahamalar
  • Bangladeş
  • Barbados
  • Barbuda
  • Bermuda
  • Bhutan
  • Birleşik Krallık
  • Botsvana
  • Britanya Virjin Adaları
  • Brunei
  • Cayman Adaları
  • Christmas Adası
  • Cocos Adaları
  • Cook Adaları
  • Doğu Timor
  • Dominika
  • Endonezya
  • Falkland Adaları
  • Fiji
  • Grenada
  • Guernsey
  • Guyana
  • Güney Afrika
  • Hindistan
  • Hong Kong
  • İrlanda
  • Jamaika
  • Japonya
  • Jersey
  • Kenya
  • Kiri-bati
  • KKTC
  • Lesoto
  • Makao
  • Malavi
  • Maldivler
  • Malezya
  • Malta
  • Man adası
  • Mauritius
  • Monserrat
  • Mozambik
  • Namibya
  • Nauru
  • Nepal
  • Niue
  • Norfolk adası
  • Pakistan
  • Papua Yeni Gine
  • Pitcairn adaları
  • Saint Helena
  • Saint Kitts ve Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent ve Grenadinler
  • Samoa
  • Seyşeller Seyşel Adaları
  • Singapur
  • Solomon Adaları
  • Sri Lanka
  • Surinam
  • Svaziland
  • Tanzanya
  • Tayland
  • Tokelau
  • Tonga
  • Trinidad ve Tobago
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Yeni Zelanda
  • Zambiya
  • Zimbabve
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