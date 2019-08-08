Trafik kazaları MOBESE kameralarınca kaydedildi

Sakarya, Bolu ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'da kavşağa hızla giren otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki dükkanlara, daha sonra yön levhasına çarparak durması görülüyor.

Serdivan ilçesindeki kazada ise hızla kavşağa girmeye çalışan bir otomobilin, kavşak içindeki başka bir otomobille çarpışması, savrularak refüje çıkan iki otomobilin yön levhasını devirmesi kameralara yansıyor.

Kentte meydana gelen diğer kazada ise üç tekerlekli motosikletin ani manevra yaparak sağa dönmeye çalışan kamyona çarpma anı kamera kayıtlarında yer alıyor.

- Bolu

Bolu'daki kayıtlarda yaya geçidinden geçen birinin kavşakta başka bir otomobille çarpışarak savrulan araçtan son anda kurtulması görüntülere yansıyor.

Kara yolunda sol şeritte ilerlerken ani şerit değiştiren bir otomobile arkadan gelen otomobilin çarpma anı da görüntülerde bulunuyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de ise kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin savrulması, bekleme yapan başka otomobilin savrulan araçtan son anda kurtulması, yine bir otomobilin savrularak yol kenarındaki duvara çarpması ve araçtan çıkan bir kişinin sürüklenen otomobilin peşinden koşması kameralarca kaydedildi.

