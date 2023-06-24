Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Trafikte sinirlerine hakim olamadı! Aracın üzerine çıkıp tekmelemeye başladı... Ön camı parçaladı

Trafikte sinirlerine hakim olamadı! Aracın üzerine çıkıp tekmelemeye başladı... Ön camı parçaladı

24.06.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir kadının trafikte sinirlerin hakim olamayıp arabasından inerek öndeki araca saldırdığı anlar gündem yarattı. Viral olan görüntüler olaya tanık olan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın trafikte adeta sinir krizi geçirdi. Kadın aracından inerek sinirli adımlarla önündeki araca yaklaşarak önce sürücünün bulunduğu cama vurmaya başladı. Ardından ise aracın üzerine çıkan kadın ön camı tekmeleyerek kırdı. Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

iç1

Yurt dışında çekildiği düşünülen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olarak kullanıcıların ilgisini çekti. Cep telefonu kamerasına anbean yansıyan görüntüler binlerce izlenmeye ulaştı.

İlginizi Çekebilir

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

 Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

 Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

 Resmen istila ettiler! Bölge karantinaya alındı

Resmen istila ettiler! Bölge karantinaya alındı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi
3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi
Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya trafik kavga

En Çok Okunan Trend Haberler

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Titan denizaltısının patlama anı canlandırıldı! “0.03 saniye içinde...”

Titan denizaltısının patlama anı canlandırıldı! “0.03 saniye içinde...”

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.