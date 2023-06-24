Trafikte sinirlerine hakim olamadı! Aracın üzerine çıkıp tekmelemeye başladı... Ön camı parçaladı

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın trafikte adeta sinir krizi geçirdi. Kadın aracından inerek sinirli adımlarla önündeki araca yaklaşarak önce sürücünün bulunduğu cama vurmaya başladı. Ardından ise aracın üzerine çıkan kadın ön camı tekmeleyerek kırdı. Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Yurt dışında çekildiği düşünülen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olarak kullanıcıların ilgisini çekti. Cep telefonu kamerasına anbean yansıyan görüntüler binlerce izlenmeye ulaştı.