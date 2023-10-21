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Trafikteki taciz kamerada! Sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçildi... Yine cam silerken yakalandı

21.10.2023 10:55 | Son Güncelleme:
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Adana’da trafikte bir sürücüyü taciz eden cam silen şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye taciz anları ise saniye saniye görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen ekipler şahsı, yine cam silerken yakaladı. Şahsın kabahatler kanunundan 100'e yakın işlem gördüğü öğrenilirken şahıs ifadesinde, hareketleri bilinçli yapmadığını söyledi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trafikteki taciz kamerada! Sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçildi... Yine cam silerken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay, 16 Ekim saat 14.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta cam silen bir şahıs kendisini cep telefonuyla görüntüleyen otomobil sürücüsünün aracına su sıkıp elindeki çekpas ile camlarına zarar verdi. Ayrıca şahıs, el hareketleri de çekerek sürücüyü taciz etti. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI, POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bahse konu görüntüyü ihbar kabul ederek çalışma başlattı. Cam silen şahsın 19 yaşındaki U.Y. olduğunu tespit eden ekipler, şahsı yine cam silerken Seyhan ilçesine bağlı Cevat Yurdakul Caddesi üzerinde yakaladı.

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"BİLİNÇLİ YAPMADIM"

Ekipler, cam silen genci ‘Hayasızca hareketler yapma’ suçundan gözaltına alırken, şahsın kabahatler kanunundan 100’e yakın işlem gördüğü ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde U.Y., kimseyi taciz etmediğini, hareketleri bilinçli yapmadığını ve bir anlık dalgınlıkla yaptığını söyledi.

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SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘hayasızca hareketler’ suçundan adliyeye sevk edilen U.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Adana cam

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