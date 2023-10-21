Trafikteki taciz kamerada! Sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçildi... Yine cam silerken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay, 16 Ekim saat 14.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta cam silen bir şahıs kendisini cep telefonuyla görüntüleyen otomobil sürücüsünün aracına su sıkıp elindeki çekpas ile camlarına zarar verdi. Ayrıca şahıs, el hareketleri de çekerek sürücüyü taciz etti. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI, POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bahse konu görüntüyü ihbar kabul ederek çalışma başlattı. Cam silen şahsın 19 yaşındaki U.Y. olduğunu tespit eden ekipler, şahsı yine cam silerken Seyhan ilçesine bağlı Cevat Yurdakul Caddesi üzerinde yakaladı.

"BİLİNÇLİ YAPMADIM"

Ekipler, cam silen genci ‘Hayasızca hareketler yapma’ suçundan gözaltına alırken, şahsın kabahatler kanunundan 100’e yakın işlem gördüğü ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde U.Y., kimseyi taciz etmediğini, hareketleri bilinçli yapmadığını ve bir anlık dalgınlıkla yaptığını söyledi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘hayasızca hareketler’ suçundan adliyeye sevk edilen U.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)