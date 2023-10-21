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Altın bozdurmak istediler! Bir anlık dalgınlık 100 bin TL'ye mal oldu 'O anda büyük ihtimalle farkında değil'

21.10.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te bir kuyumcuda yanlış hesaplama sonucu altın bozdurmaya gelen çifte 100 bin TL fazla ödeme yapıldı. Yanlış işlem sonucu müşterilere 373 bin 990 TL yerine 473 bin 990 TL para verilirken o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Fazla para veren kuyumcu çalışanı ise genç çiftin aldığı fazla parayı geri iade etmesini istedi.

Altın bozdurmak istediler! Bir anlık dalgınlık 100 bin TL'ye mal oldu 'O anda büyük ihtimalle farkında değil'

Olay, 18 Ekim 2023 günü öğle saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi Gaziler Caddesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, genç bir çift, bozdurmak amacıyla 2 ayrı set halinde 190 gram ağırlığındaki altın küpe, yüzük, kolye ve bir bileklikle kuyumcuya geldi. Genç çiftin işlemini yapan çalışan Yaşar Karakaş, altınları koyduğu terazinin darasını almayı unutunca 190 gramlık altını 250,61 gram olarak hesaplayarak 373 bin 990 TL yerine 473 bin 990 TL verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken genç çift ise parayı aldıktan sonra iş yerinden ayrıldı.

"373 BİN 990 TL ÖDEMEK YERİNE 473 BİN 990 TL YAPMIŞIM"

Akşam yapılan hesaplama sırasında eksiklik fark edilince güvenlik kamerasını inceleyen Karakaş, çifte fazla ödeme yapıldığını tespit etti. O anları anlatan kuyumcu çalışanı Yaşar Karakaş, "Müşterimiz altın bozdurmaya geldi. Altın işlemini yaptıktan sonra ödemesini yaparken yaklaşık 100 bin TL fazla vermişiz. Bir balyayı yanlışlıkla daha fazla vermişiz. O da 200’lük banknotlardan oluşan bir balyaydı. Yani 2 ayrı set bozdurdular, onlar da 190 grama falan denk geliyordu. Toplam 373 bin 990 TL tutuyordu. Biz ise 373 bin 990 TL ödeme yapmak yerine yanlış hesapla 473 bin 990 TL ödeme yapmışız. Onun farkına varmamışım” dedi.

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"BİZİM DALGINLIĞIMIZ 100 BİN LİRAYA MAL OLUYOR"

Genellikle bu tür olayların müşterileri mağdur etmemek için hızlı davrandıklarında olduğunu söyleyen Karakaş, “Ufak tefek yoğunluktan ziyade biraz da bizim dikkatsizliğimize geliyor. Çünkü gün içerisinde birçok işlem alıyoruz. Bu işlemlerde illaki insanız. Dikkatimiz dağılıyor gözümüzden kaçıyor. Büyük miktarlara sebep olabiliyor. Mesela ben bu hatanın olduğu gün bin tane işlem aldım. Belki arasından bir tanesine denk gelse bin liralık bir eksiği olacaktı buna denk geldi. 100 bin liralık bir açık oluşturdu. Bu da biraz işte çok fazla işlem alırken dikkatiniz de alabiliyor ekran karşısındasınız. Sayıların yeri karışabiliyor. Bir anlık dalgınlıkta bizim işimiz parayla döndüğü için hani bir domates manav değilsin ki verdiğin bir domates fazla olsun ya da garson değilsin ki düşürüp kırdığın bir bardak olsun. Onların bir anlık dalgınlığı bir bardağı bir domatese mal oluyor. Bizim bir anlık dalgınlığımız 100 bin liraya mal oluyor. Kendisinden ricamız elindeki parayla birlikte tekrardan bize gelirse 100 bin lira büyük bir meblağ. O da zannımızca zaten o an farkına varmamış 100 bin lira fazla aldığını, o anda büyük ihtimalle farkında değil. Haberi gördüğünde farkına varacaktır. Haberi görür görmez bize getirilmesini rica ediyoruz” diye konuştu.

Fazla para verildiğini fark eden Karakaş, güvenlik kamerası kayıtlarından genç çifti bularak, tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi. (İHA)

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