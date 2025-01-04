Trafikteki tartışma bir anda kabusa döndü! Kadın sürücünün aracının kapısını açıp tekme attı: Saniye saniye kamerada

MYNET|DIŞ HABERLER Olayın Hanoi'de bir sokakta meydana geldiği iddia edildi. Sokak ortasında meydana gelen bir tartışmaya ait görüntülerde bir motosiklet ve bir arabanın yolun ortasında durduğu fark edildi. Motosiklet sürücüsü arabanın şoför koltuğuna doğru yaklaştı ve kapıyı açarak kadın sürücüye tekme attı.

Kadın kendisini korumak ellerini siper ederken motosikletli saldırgan daha sonrasında aracın kapısını kapatarak motosikletine geri döndü. İkilinin kavgasının nedenine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı ama o anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sebebinin ne olduğu belli değil ama fiziksel eylem kötüdür, özellikle de bir erkeğin bir kadına vurması kesinlikle kabul edilemez" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, " Son zamanlarda o kadar çok dayak vakası yaşanıyor ki... Gerçekten dünya nereye gidiyor?" yorumunda bulundu.