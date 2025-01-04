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  4. Trafikteki tartışma bir anda kabusa döndü! Kadın sürücünün aracının kapısını açıp tekme attı: Saniye saniye kamerada

Trafikteki tartışma bir anda kabusa döndü! Kadın sürücünün aracının kapısını açıp tekme attı: Saniye saniye kamerada

04.01.2025 14:29
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.01.2025 14:29
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Trafikte bir kadın ve bir erkek motosiklet sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede kabusa dönüştü. Erkek sürücü motosikletten inerek tartıştığı kadın sürücünün kapısını açıp tekme attı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

MYNET|DIŞ HABERLER Olayın Hanoi'de bir sokakta meydana geldiği iddia edildi. Sokak ortasında meydana gelen bir tartışmaya ait görüntülerde bir motosiklet ve bir arabanın yolun ortasında durduğu fark edildi. Motosiklet sürücüsü arabanın şoför koltuğuna doğru yaklaştı ve kapıyı açarak kadın sürücüye tekme attı.

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Kadın kendisini korumak ellerini siper ederken motosikletli saldırgan daha sonrasında aracın kapısını kapatarak motosikletine geri döndü. İkilinin kavgasının nedenine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı ama o anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sebebinin ne olduğu belli değil ama fiziksel eylem kötüdür, özellikle de bir erkeğin bir kadına vurması kesinlikle kabul edilemez" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, " Son zamanlarda o kadar çok dayak vakası yaşanıyor ki... Gerçekten dünya nereye gidiyor?" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
trafik tartışma
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