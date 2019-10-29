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Trakya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 23:35 | Son Güncelleme

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çoşkusu gece düzenlenen etkinliklerle devam etti.

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ
Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çoşkusu gece düzenlenen etkinliklerle devam etti. Edirne'de, Edirne Valiliği tarafından gece düzenlenen etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle pasta kesilip, kentte Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise kutlamanın ardından sanatçı Ziynet Sali konser verdi.
Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen etkinliklerle gecede devam etti. Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısında Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervan Sarayı'nda kabul töreni düzenlendi. Etkinliğe Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'ncü Mekanize Piyade Komutanı Tuğ General Dündar Şahin Güngör, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplumu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
'EDİRNE'NİN SOKAKLARINDA 1923 RUHU VARDI'
Törende konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın büyük bir çoşkuyla kutlandığını belirterek, "Edirneliler bana bugün en coşkulu gününü yaşattılar Edirne'nin, hepsine müteşekkirim. Bugün Edirne'nin sokaklarında, caddelerinde ve Edirne'nin meydanlarında 1923 ruhu vardı, bu ruh bugün Edirne'de cap canlı ve diri bir şekilde yaşıyordu. Edirneliler'in yaşlıların sallamış olduğu bayraklarda 1923 ruhunu görebiliyorduk. Edirne'nin gençlerinin gururla yürürken atmış olduğu adımlarda 1923 ruhunu görebiliyorduk. Ve Edirne'nin minicik çocuklarının o gözlerindeki ışıltılarda aynı şekilde 1923 ruhunu net bir şekilde görebiliyorduk. Bu ruhu yaşamaya ve yaşatmaya devam ettirmeliyiz ve bu ruhu gelecek nesillere aşılamaya devam ettirmeliyiz. Çünkü bu ruh bu millette, vatanda yaşayabilmemizin olmazsa olmaz unsurudur. Zaman değişiyor ancak coğrafya değişmiyor. İçinde bulunduğumuz coğrafya da bu ruhu gerekli ve zorunlu kılıyor. Edirne'de de bu ruhun canlı ve diri şekilde yaşadığını görmekten dolayı büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimiz bugün 96 yaşındadır. 96 yıllık Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı çok önemli şeyler var. Bugün baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Dünya'daki en güçlü devletlerden bir tanesidir. Bugün ordumuz da dünyadaki en güçlü ordulardan bir tanesidir. Bu bizim için gurur vesilesidir. Ancak cumhuriyetin en büyük kazancı nedir derseniz, bambaşkadır. Geçen 96 yılda cumhuriyet bizim milletimizin harcı olmuştur, çimentosu olmuştur. Bu, cumhuriyetin bizim için en büyük kazancıdır." dedi.
Konuşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı yıl kuruluşu kutlamaları nedeniyle pasta kesildi.
CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.
Edirne'de Cumhuriyet'in 96'ncı yıldönümü nedeniyle Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Recep Gürkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde 'Minnettarız' yazılı pankartın yanı sıra Atatürk ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Talatpaşa Caddesi Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan korteje Edirne Belediye Bandosu da eşlik etti. Kortejin yürüyüşü sırasında 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atılırken, kalabalık hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi.
Atatürk Anıtı'na kadar süren yürüyüşün ardından katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün, emperyalistlerin işgali altında olan vatanı, arkasından gelen fedakar kahraman milletle bağımsızlığa kavuşturduğunu ifade etti.
TEKİRDAĞ'DA KUTLAMALARDA ZİYNET SALİ KONSERİ
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamalarında gece fener alayı düzenlendi. Ellerinde Türk Bayrağı ve meşalelerle Şehitlikte toplanan yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık, yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi.Etkinlik burada düzenlene Ziynet Sali konseriyle devam etti.
Kutlamalara Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, belediye çalışanları vatandaş katıldı.

Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN- Olgay GÜLER/EDİRNE- ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)

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