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Trans bireyin gizemli ölümü! Sevgilisi tutuklandı

07.10.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te sevgilisiyle tartışma sırasında 5’inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan’ın (28) ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, olay sırasında evde bulunan ve gözaltına alınan erkek arkadaşı Tunahan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trans bireyin gizemli ölümü! Sevgilisi tutuklandı

Olay önceki gün gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi.

DÜŞME SEBEBİ BİLİNMİYOR

İddiaya göre trans birey Nefes Balkan, evinde olduğu sırada sevgilisi Tunahan T. ile tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışma sırasında Nefes Balkan, 5'inci kattaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Balkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARBEDEDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Olay sırasında evde bulunan sevgilisi Tunahan T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede evde bazı eşyaların zarar gördüğü, arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılırken, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tunahan T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Nefes Balkan memleketi Tekirdağ’da toprağa verildi. Balkan’ın kesim ölüm nedeni otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar
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