Sevgilisiyle tartışırken evinin penceresinden düşen trans birey hayatını kaybetti

Olay, saat 23.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trans birey Nefes Balkan, evinde olduğu sırada ismi öğrenilemeyen sevgilisi ile tartışmaya başladı.

PENCEREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Bir süre devam eden tartışma sırasında Nefes Balkan, 5'inci kattaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Balkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında evde bulunan sevgilisi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)





