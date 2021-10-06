HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sevgilisiyle tartışırken evinin penceresinden düşen trans birey hayatını kaybetti

Sevgilisiyle tartışırken evinin penceresinden düşen trans birey hayatını kaybetti

06.10.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iddiaya göre sevgilisiyle tartıştığı sırada 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan (28), hayatını kaybetti. Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Sevgilisiyle tartışırken evinin penceresinden düşen trans birey hayatını kaybetti

Olay, saat 23.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trans birey Nefes Balkan, evinde olduğu sırada ismi öğrenilemeyen sevgilisi ile tartışmaya başladı.

Trans bireyin cansız bedeni çekyatın içinde bulunmuştu! 3 şüpheli yakalandıTrans bireyin cansız bedeni çekyatın içinde bulunmuştu! 3 şüpheli yakalandı

PENCEREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Bir süre devam eden tartışma sırasında Nefes Balkan, 5'inci kattaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Balkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında evde bulunan sevgilisi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Cinsel ilişki için evine gitti, trans birey olduğunu öğrenince parasını istedi! Sonrası dehşetCinsel ilişki için evine gitti, trans birey olduğunu öğrenince parasını istedi! Sonrası dehşet

065e5d032de560f1a6446e50c1d57002

9d9c07a359822bc9113cfa7038663b7a

d06899616185d5f370a2518d190a0bb2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
Koronavirüs hastasının hayata 'mucize' dönüşü: Çok pişmanımKoronavirüs hastasının hayata 'mucize' dönüşü: Çok pişmanım
Malatya'da filmleri aratmayan operasyonMalatya'da filmleri aratmayan operasyon
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Kocaeli İzmit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

750 bin liraya kadar destek verilecek! Bugün başlıyor

750 bin liraya kadar destek verilecek! Bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a market tepkisi: Sana göre uygun

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a market tepkisi: Sana göre uygun

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.