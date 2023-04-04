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Transparan giyen Demi Rose dekoltesinin her ayrıntısını paylaştı

04.04.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Demi Rose sosyal medyadaki cesur ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren ünlü model bu defa yine sınır tanımadı. Transparan giyen Demi Rose dekoltesinin her ayrıntısını paylaştı.

Transparan giyen Demi Rose dekoltesinin her ayrıntısını paylaştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen genç model Demi Rose, cesur ve iddialı tarzı ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Instagram'da yaklaşık 20 milyon kişi tarafından takip edilen Demi Rose bu defa yine sınırlarını zorladı ve tamamen transparan elbisesiyle pozlar verdi.

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Kıvrımlı fiziğini sergilemekten çekinmeyen Demi Rose her fırsatta bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu söylüyor.

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Ünlü modelin cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri; 'Hayallerimin kadınısın', 'Seni seviyorum', 'Dünyadaki melek' gibi yorumlar yaptılar.

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Ünlü model Demi Rose 27 Mart 1995 tarihinde İngiltere'nin Birmingham şehrinde doğdu.

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Demi Rose, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile bir anda herkesin odak noktası olmayı başardı.

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Demi Rose sosyal medya Model

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