Troya Müzesi ‘2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü’nün sahibi oldu

Troya Müzesi 18 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açılmıştı. Geçtiğimiz yıl Türkiye çapında yapılan bir yarışmada ‘Yılın En Başarılı Müzesi’ seçilen Troya Müzesi, ziyarete açıldığı ilk yıl da Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülü’ne başvuru yapmıştı. Pandemi nedeniyle ertelenen 2020 yarışmasının sonuçları dün akşam açıklandı. Yaklaşık 1 yıllık ertelemenin ardından 6 Mayıs günü EMYA kurumsal youtube hesabı üzerinden Avrupa Konseyinin himayesinde Müze Forumu (EMF) tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri olan ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’ sahiplerini buldu.

“BİZE ŞANS GETİRECEĞİNE İNANMIŞTIK”

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, “Bildiğiniz gibi dün çok güzel bir haber aldık. Troya Müzesi, ‘Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü’nü ülkemize getirdi. Aslına bakılırsa biz bu ödüle 2019 yılında başvurmuştuk. The European Museum of the Year Award (EMYA) kısa bir süre sonra başvurumuzu kabul etti ve 2019 yılının 5 Aralık gününde de Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülü’nde Troya Müzesi’nin finale kaldığını sayın bakanımız duyurdu. Final ise 2020 yılının 29 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında Cardiff’te gerçekleşecekti. Cardiff’te olması tabii ki bizler için çok anlamlıydı. Rahmetli Naim Süleymanoğlu’nun milli formayı ilk kez sırtına geçirdiği ve milli formayla ilk Avrupa birincilikleri kazandığı yerdi. Biz de hep diyorduk ki burası bize de, Troya Müzesi’ne de şans getirecek. Fakat hiç beklenmedik şekilde pandemi hayatımıza girdi ve final önce Haziran ayına ardından da süresiz olarak ertelendi. 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilemedi. Final, 2021 yılının Mayıs ayına gelindiği zaman 6 Mayıs günü online yapılacağı bildirildi ve ekranlarımızın karşına geçtik” dedi.