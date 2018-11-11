TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den 'Rüyamda Allah'ı çok görürüm' diyen akademisyen için savunma

CHP İzmir Atila Sertel, “Ya siz bu konukları nereden buluyorsunuz Allah aşkına ya? Yani nasıl bir kafadaki adamları bulup konuk yapıyorsunuz” sözleriyle tepki gösterirken, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, akademisyenin rüyasında Allah’ı gördüğünü söylediği yayınla ilgili teftiş başlattıklarını açıkladı.

Eren, “Konu da bu değil ama artık adam ne düşündüyse, bilmiyoruz” derken, olayı 'canlı yayın kazası' olarak niteledi.

