TRT ve Seksenler ekibinden sürpriz proje! Birol Güven duyurdu: Dünyanın ilk ev yapımı dizisi geliyor

TRT'nin sevilen dizisi Seksenler'in oyuncuları bu defa çok farklı bir projeyle ekranlarda olacak. Seksenler'in yapımcısı Birol Güven, dünyanın ilk ev yapımı dizisini çok yakında yayınlamaya başlayacaklarını duyurdu. 'Sadece hayat değil, set de eve sığıyor' sloganı ile yayınlanacak olan dizinin adını izleyici belirleyecek.

"EVDE KALAN OYUNCULAR HEM OYNUYOR HEM DE ÇEKİM YAPIYOR"

Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ailecek kamera karşısındayız. Evde kalan oyuncular hem oynuyor hem de çekim yapıyor" ifadelerini kullandı.

Yapımını MinT Motion Pictures'ın, yapımcılığını Birol Güven'in üstleneceği dizinin kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Berat Yenilmez, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Nihan Yapıcı, Necmi Yapıcı, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Selvet Su Baş, Erdem Baş, Hakan Bulut, Deniz Oral, Eray Yasin Işık, Aslı Pektaş, Baran Karaoğlan, Zeki Yılmaz, Deniz Gök, Caner Karaüç ve Bektaş Erdoğan yer alıyor.



