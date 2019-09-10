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Trump: Görüşmeler öldü!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2019 09:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında yapılan ve dün askıya alınan barış müzakerelerini "ölü" olarak yorumladı.

Trump: Görüşmeler öldü!

Trump, Kuzey Carolina eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dün "askıya aldığını" açıkladığı ABD-Taliban ilişkilerine dair bir soru üzerine Trump, "Müzakereler ölü. Endişe ettiğim kadarıyla müzakereler öldü." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, Taliban'ın saldırılarını öğrendiğinde toplantıyı iptal ettiğini belirterek, "Yanlış yaptılar. Açık ve sesli bir şekilde halklarına yanlış yaptıklarını söylüyorlar." diye konuştu.

RUHANİ GÖRÜŞMESİNE YEŞİL IŞIK

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme konusunda ise Trump "Görüşme olabilir." ifadesini kullandı.

Trump, "Görüşmemizde bir sorun yok. İran işleri yoluna koymalı çünkü açıkçası kötü bir pozisyondalar." dedi.

ABD'Lİ KOMUTANDAN AÇIKLAMA

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Korgeneral Kenneth McKenzie gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'da Taliban'a yönelik operasyonları artıracaklarının sinyalini verdi.

Taliban'ın ABD ile barış görüşmelerine fazla güvendiğini kaydeden McKenzie, Taliban'a yönelik ABD'nin hava ve kara operasyonlarını artırıp artırmayacağına ilişkin bir soruya, "Ne hedefler olursa olsun, bu hedeflerin üzerine gideceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

TRUMP TALİBAN İLE MÜZAKERELERİ DURDURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki son saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Trump ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de dün yapılması planlanan gizli görüşmelerin de iptal edildiğini duyurmuştu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de önceki hafta diplomatik misyonların bulunduğu semt yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil en az 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

KAYNAK: AA


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