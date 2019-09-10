Trump: Görüşmeler öldü!

Trump, Kuzey Carolina eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dün "askıya aldığını" açıkladığı ABD-Taliban ilişkilerine dair bir soru üzerine Trump, "Müzakereler ölü. Endişe ettiğim kadarıyla müzakereler öldü." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, Taliban'ın saldırılarını öğrendiğinde toplantıyı iptal ettiğini belirterek, "Yanlış yaptılar. Açık ve sesli bir şekilde halklarına yanlış yaptıklarını söylüyorlar." diye konuştu.

RUHANİ GÖRÜŞMESİNE YEŞİL IŞIK

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme konusunda ise Trump "Görüşme olabilir." ifadesini kullandı.

Trump, "Görüşmemizde bir sorun yok. İran işleri yoluna koymalı çünkü açıkçası kötü bir pozisyondalar." dedi.

ABD'Lİ KOMUTANDAN AÇIKLAMA

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Korgeneral Kenneth McKenzie gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'da Taliban'a yönelik operasyonları artıracaklarının sinyalini verdi.

Taliban'ın ABD ile barış görüşmelerine fazla güvendiğini kaydeden McKenzie, Taliban'a yönelik ABD'nin hava ve kara operasyonlarını artırıp artırmayacağına ilişkin bir soruya, "Ne hedefler olursa olsun, bu hedeflerin üzerine gideceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.