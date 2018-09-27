Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesindeki basın toplantısını, herhangi bir metne bağlı kalmadan yapınca ortaya ilginç bir konuşma çıktı. Eleştirmenler tarafından sık sık kötü kelime tercihleri ve tutarsız cümleleri nedeniyle topa tutulan Trump, bu kez de sıra dışı ifadeleriyle kayıtlara geçti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezli yayın kuruluşu Rudaw'ın bir muhabiri tarafından yöneltilen, ABD'nin IŞİD sonrası dönemde Suriye'deki Kürt savaşçı ve insanlara dair gelecek işbirliği ve planlarına dair sorusuna karşılık Trump, Kürtleri sık sık 'harika savaşçılar' olarak tanımlarken, soruya kesin bir yanıt vermedi.

Kurdistan TV için çalışan bir başka Kürt muhabirin sorusunu almaya hazırlanan Trump, söz konusu gazeteciye 'Evet lütfen, Bay Kürt' şeklinde hitap etti.

KRAL SELMAN'I YAHUDİ LİDERLE KARIŞTIRDI

Öte yandan Trump, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliklere ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'harika adam' olarak tanımladığı 'Suudi Arabistan Kralı Süleyman'dan bahsetti.

Ancak Trump'ın aslında ifade etmek istediği kişi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz el Suud ya da kısaca 'Kral Selman'dı. 'Kral Süleyman' isminin ise, Tevrat, Eski Ahit ve Kuran-ı Kerim'de anılan ve İsrail'i yönetimi altında bulunduran üçüncü Yahudi lider için kullanıldığı biliniyor.



