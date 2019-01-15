Trump olay yarattı! Erdoğan ile görüştükten sonra bakın ne yaptı?

Davet kapsamında sporculara ziyafet veren Donald Trump, Beyaz Saray'da görev yapan aşçıların ücretsiz izinde olması nedeniyle yemek siparişi verdi. Devasa masanın pizza, hamburger, salata, patates kızartması ve soslarla sunulduğu ziyafette mumların da yakılması ilginç görüntüler oluşturdu.

Beyaz Saray'da fast food ziyafeti

Erdoğan'la görüşmenin ardından Trump'ın verdiği ziyafet olay yarattı. ABD Başkanı Donald Trump 14 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Erdoğan ile görüşen Trump, "ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var." yorumunda bulundu.

Erdoğan ile görüşmenin ardından Trump, Ulusal Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası'nın birincisi Amerikan futbolu takımı Clemson Tigers'ı Beyaz Saray'da ağırladı.

Clemson Tigers için Beyaz Saray'da düzenlenen davet kapsamında Trump, küçük bir ziyafet verdi.

Organizasyon öncesi Trump, ziyafet masasını basın mensuplarına gösterdi.

Trump'ın davetinden çok organizasyonda servis edilen yiyecek ve içecekler konuşuldu.

Hükümetin kapalı olması sebebiyle Beyaz Saray'da görev yapan aşçılar ücretsiz izne ayrıldı.

Bu sebeple Trump kendi cebinden ödeme yaparak Beyaz Saray'a yemek siparişi verdi.

Pizza, hamburger, salata, patates kızartması ve hardal sosu eşliğinde yanan mumlar tuhaf bir görüntü oluşturdu.

Etkinlik kapsamında bin kadar hamburger siparişi verildi.

Yemekler için Trump, "Amerikalı olunca hoşuma gidiyor. Hepsi Amerikan ürünü" yorumunda bulundu.

Trump davete katılanlara, "Hükümetimiz kapalı olduğu için sizler için servis edeceğim bir şey yoktu fakat bir seçeneğim vardı. Ve sizlerin salata sevmeyeceğini düşündüm" dedi.

Trump, "Aramızda yemek yemeyi seven oldukça yapılı kişiler var. Sanırım biraz eğleneceğiz" diyerek konuşmasını sürdürdü.

Trump ayrıca tüm siparişlerin ABD merkezli gıda firmalarından verildiğine dikkat çekti ve ABD'li tüm markaları sevdiğini söyledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders da Trump'ın etkinlikte servis edilen yiyeceklerin masrafını ödediğini söyledi.

Organizasyona katılanların da yemeklerden son derece hoşnut olduğu göze çarptı.

Trump'ın organizasyonu ertelemek istememesi sebebiyle böyle bir yönteme başvurduğu düşünülüyor.

Fast food tarzı gıdaların Trump'ın en çok sevdiği yemekler olduğu biliniyor.