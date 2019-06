Trump'tan çok önemli saldırı açıklaması

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik ilk saldırıyı durdurduğunu söyleyerek New York Times'ın haberini doğruladı. Trump ayrıca, Tahran yönetimini hedef alan yeni yaptırımların bu geceden itibaren uygulanacağını da ilan etti.

Trump, dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıkladı.

New York Times gazetesinin dünyaya duyurduğu haberden saatler sonra Twitter mesajları paylaşan Trump, İran'a ilk saldırıyı durdurduğunu söyledi.

"Pazartesi günü uluslararası sularda bir drone'u düşürdüler. Biz dün gece üç ayrı yerde misillemeye hazırken ben kaç kişinin öleceğini sordum. Bir generalden 150 insan cevabını aldım. Saldırıdan 10 dakika önce, durdurdum" yazdı.

Ayrıca Trump, İran'a müdahale için acelesi olmadığını söyledi.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!