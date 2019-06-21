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Trump'tan çok önemli saldırı açıklaması

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İLGİNÇ HABERLER  | 21.06.2019 16:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şoke eden bir açıklama geldi. Trump, İran'a yönelik saldırıyı durdurduğunu çünkü orantısız olacağını söyledi.

Trump'tan çok önemli saldırı açıklaması

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik ilk saldırıyı durdurduğunu söyleyerek New York Times'ın haberini doğruladı. Trump ayrıca, Tahran yönetimini hedef alan yeni yaptırımların bu geceden itibaren uygulanacağını da ilan etti.

Trump, dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıkladı.

New York Times gazetesinin dünyaya duyurduğu haberden saatler sonra Twitter mesajları paylaşan Trump, İran'a ilk saldırıyı durdurduğunu söyledi.

"Pazartesi günü uluslararası sularda bir drone'u düşürdüler. Biz dün gece üç ayrı yerde misillemeye hazırken ben kaç kişinin öleceğini sordum. Bir generalden 150 insan cevabını aldım. Saldırıdan 10 dakika önce, durdurdum" yazdı.

Ayrıca Trump, İran'a müdahale için acelesi olmadığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Trump İRAN

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
İran ırak suriye değil kendide iyi biliyor anca Twitter artistliği yapıyor.
Sen durdurmadın trump senin tasmanı tutanlar bu saldırıyı yaparsalar biteceklerini bildikleri için yürek edemediler
Saldırırsa kendi koltuğu da halkı da zarar görür
hadilan ordan adamlar sizin dronu gümletti nüklüer var sıkıyorsa saldır yemek sen ırakmı sandın orayı
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