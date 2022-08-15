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Trump'tan Netanyahu'ya 'gizli' mektup! Dikkat çeken '2 gün' detayı

15.08.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail basını, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya gizli mektup gönderdiğini iddia etti. 2020 yılında gönderildiği belirtilen mektubun içeriğinde işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhak planını destekleme vaadi içerdiği öne sürüldü.

Trump'tan Netanyahu'ya 'gizli' mektup! Dikkat çeken '2 gün' detayı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya gönderdiği gizli mektup ortaya çıktı. İsrail basınının ortaya çıkardığı 3 sayfalık mektupta işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhak planını destekleme vaadi içerdiği öne sürüldü. Gazete mektuptan sadece bazı alıntılar yaptı ancak bunlar Netanyahu ya da Trump'ın ofislerinden doğrulanmadı.

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DİKKAT ÇEKEN '2 GÜN' DETAYI

İsrail'de yayımlanan "Jerusalem Post" gazetesi, 3 sayfadan oluşan gizli mektuba ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Habere göre, söz konusu mektup Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'nı (Yüzyılın Anlaşması) açıklamasından sadece 2 gün önce 26 Ocak 2020'de Netanyahu'ya ulaştı.

Gazete mektuptan sadece bazı alıntılar yaptı ancak bunlar Netanyahu ya da Trump'ın ofislerinden doğrulanmadı.

'FİLİSTİN DEVLETİNE ONAY' ŞARTI

İddiaya göre, Trump, mektupta barış planına ilişkin vizyonunun bazı ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, "İsrail'in, Yüzyılın Anlaşması kapsamında hazırlanacak haritada yer alan Batı Şeria toprakları üzerinde egemenlik kurabileceği ancak bunun için Netanyahu'nun haritada geri kalan topraklar üzerinde kurulacak Filistin devletine onay vermesi gerektiği" iddia edildi.

Yine gazeteye göre, Trump, Netanyahu'dan Batı Şeria'da Filistin devletinin parçası olarak belirlenen topraklarla ilgili açıklanan politikaları benimsemesini istedi.

'NETANYAHU MEKTUBA CEVAP VERDİ' İDDİASI

İsrail'in bu politikaları uygulaması halinde ABD'nin, İsrail'in Batı Şeria'da söz konusu bölgelerdeki egemenliğini tanıyacağı öne sürüldü.

Netanyahu'nun ofisinden bir kaynağın ifadelerine de yer verilen haberde, Netanyahu'nun o dönem söz konusu mektuba, "İsrail, ilerleyen günlerde Batı Şeria'da ilhak planını uygulamaya koyacak." şeklinde cevap verdiği aktarıldı.

İSRAİL'İN "İLHAK" PLANI

Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak 2020'de Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD'li ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, ilhak planının 1 Temmuz 2020'de uygulamaya koyulacağını açıklamış ancak sonra plan ertelenmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail netanyahu trump
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