HABER

Trump süre verdi: 24 saat!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2019 09:17 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye açık olduğunu söyledi.

Trump süre verdi: 24 saat!

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının dış politikayla ilgili sorularını yanıtladı.

İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını kaydeden Trump, İran'ın 2,5 yıl önceki ülke olmadığını ve ABD ile anlaşma yapmayı çok istediğini savundu.

Bu ayın sonunda New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşüp görüşmeyeceğiyle ilgili bir soruya Trump, "Bilmiyorum. Her şey mümkün. Kendi sorunlarını çözmek istiyorlar. Finansal olarak kötüye gidiyorlar. Biz bu sorunları 24 saatte çözebiliriz." diye yanıt verdi.

"MACRON ÜZERİNDEN KONUŞMUYORUZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un arabuluculuk girişimine de değinen Trump, "Cumhurbaşkanı Macron'un dahlini takdir ediyorum ama Macron üzerinden konuşuyor değiliz, direk ilgili kişilerle konuşuyoruz. (İran ile) Anlaşmak için kimseye ihtiyacımız yok, doğrudan anlaşma yapabiliriz." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı son olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceğini bildirmişti.

"HUAWEİ ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ"

Öte yandan Trump, Çinli Huawei firmasıyla ilgili değerlendirmesinde, "Huawei, ordumuz ve istihbarat kurumlarımız için önemli bir endişe kaynağı. Bu yüzden Huawei ile iş yapmıyoruz. Bu bir ulusal güvenlik meselesi." ifadesini kullandı.

İngiltere'deki son gelişmelere de değinen Trump, Başbakan Boris Johnson'ın iyi bir arkadaşı olduğunu vurgulayarak, "Boris nasıl kazanacağını bilir. Onun için endişelenmenize gerek yok." yorumunu yaptı.

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
İran nükleer anlaşmadaki kısıtlamaları askıya aldıİran nükleer anlaşmadaki kısıtlamaları askıya aldı
Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump İRAN 24 saat

En Çok Okunan Haberler

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Son dakika! Japonya'da kamyon trenle çarpıştı

Kamyon trenle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da korkutan deprem!

Dünyayı sarsan gelişme! İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

İngiltere Başbakanı Johnson anlaşmasız Brexit oylamasını kaybetti, erken genel seçim istedi

Boris Johnson'a büyük şok! Erken genel seçim istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.