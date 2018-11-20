Trump, Veliaht Prensi korumaktan vazgeçmiyor! Kanıtları kabul etmiyor

Mark Lander imzalı "Kaşıkçı konusundaki delillere rağmen Trump Veliaht Prensin yanında duruyor. Niye?" başlıklı analizde, Trump'ın, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği iddialarını içeren raporu daha yayımlanmadan göz ardı etmeye başladığına dikkat çekildi.

"Trump için, Prens Muhammed'in telefonda kendisinin cinayetle hiçbir alakasının olmadığını söylemesi yeterli." ifadesine yer verilen makalede, Trump'ın Kaşıkçı cinayetinde güvenini sarsacak kanıtların en önemli parçası olan ses kaydını dahi 'acı verici ve korkunç' olduğu gerekçesiyle dinlemek istemediği ve bunun istihbarat yetkilileri arasında görüş ayrılığı oluşturabileceği belirtildi.

Lander, şöyle devam etti:

"Trump'ın beyanatları, ABD yönetiminin, İran'dan İsrail-Filistin barış sürecine kadar Orta Doğu'daki stratejisinin dayanağı olan ve sözleşmelerinin çoğunu henüz ödememiş olsa bile Amerikan askeri silahların önemli bir müşterisi olan Suudi tahtının 33 yaşındaki varisine ne kadar derinden yatırım yaptığını gösteren canlı bir resmi oldu."