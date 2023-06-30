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  4. Tuğba Ekinci bikinisiyle evin içinde dolandı! "Siz hala estetikle güzel olmaya çalışın"

Tuğba Ekinci bikinisiyle evin içinde dolandı! "Siz hala estetikle güzel olmaya çalışın"

30.06.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci evin içinde bikinisiyle dolaştı. Estetik, silikon, botoks ve filtre kullanmadığını dile getiren şarkıcı Tuğba Ekinci'nin paylaşımına yorum yağdı.

Tuğba Ekinci bikinisiyle evin içinde dolandı! "Siz hala estetikle güzel olmaya çalışın"

Dekolteli pozlarını ve kalça danslarını sık sık paylaşarak gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci bikinisiyle evin içinde tur attı. Ünlü şarkıcı paylaşımına eklediği notla dikkat çekti. Takipçileri kayıtsız kalamadı.

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Bikini ve gözlüğüyle kombin yalan Tuğba Ekinci kameralara poz verdi.

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Evin içinde tur atan şarkıcı pozlarıyla dikkat çekti.

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Vücudunun doğal olduğunu ve silikon, estetik, botoks gibi işlemler yaptırmadığını dile getiren Ekinci, "Siz hala estetikle güzel olmaya çalışın. No botox no estetik no Slikon no filitre VERY NICE" notunu ekledi.

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Ünlü şarkıcının bu paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

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Ünlü isme takipçilerinden, "20'lik kızlara taş çıkartır", "Türkiye'nin en güzel sanatçısı", "Harika" şeklinde yorumlar geldi.

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46 yaşındaki Tuğba Ekinci'nin Instagram hesabında 290 bin takipçisi bulunuyor.
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