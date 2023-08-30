Tuğba Ekinci'den tepki çeken paylaşım! "Kocaman kadın yaptıklarına bak"

Yaptığı her açıklama, paylaştığı her poz ve sivri dilliğiyle sık sık gündem olan ünlü isimlerden biri olan Tuğba Ekinci son günlerde yaptığı paylaşımlarla tepki çekiyor.

"Benden sonra umre" notuyla bikinili hallerini çekerek dans ettiği için tepki çeken Ekinci bu sefer sınırları zorladı.

"Bizler Avrupa standartlarında solistleriz tüm meslektaşlarım fakat o ayıp bu ayıp denmesinden kıro kaldık" diyerek eleştirilere kızan Ekinci bu sefer parlak bir bikini giyerek kamerayı kalçasına yakın konuma getirdi.

Erotik paylaşımı ve garip dansıyla dikkat çeken şarkıcıya tepki yağdı. Ekinci'yi görenler "Koca kadınsın ayıp", "Edep biraz", "Kafayı yedin iyice" dedi.



