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Tuğba Ekinci, Nihat Doğan’a ateş püskürdü! Terör örgütü elebaşının bayrağıyla olan kareyi yine paylaştı

09.12.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Ekinci ve Nihat Doğan arasındaki gerilim devam ediyor. Daha önce canlı yayında birbirine giren ikiliden Tuğba Ekinci canlı yayını terk etmişti. Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi diye programa geri dönen Tuğba Ekinci, Instagram hesabından daha önce de paylaştığı Nihat Doğan'ın bir eylemde çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak öfke kustu.

Tuğba Ekinci, Nihat Doğan’a ateş püskürdü! Terör örgütü elebaşının bayrağıyla olan kareyi yine paylaştı

Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünde Flash Tv’de yayınlanan Al Sana Haber programı her gün yeni bir olayla izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Yorumcuları arasında Nihat Doğan, Bahar Candan, Ebru Polat ve Tuğba Ekinci gibi isimlerin yer aldığı program bir süredir iki ismin arasında yaşanan gerilime sahne oluyordu.

Flash TV'deki Al Sana Haber'de kavga çıktı! Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya kızan Tuğba Ekinci canlı yayında stüdyoyu terk ettiFlash TV'deki Al Sana Haber'de kavga çıktı! Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya kızan Tuğba Ekinci canlı yayında stüdyoyu terk etti

Tuğba Ekinci, 10 Kasım tarihli programda yaşanan Türk-Kürt kavgası sonrası Nihat Doğan’la tartışan Ekinci canlı yayını terk etti. Ekinci sosyal medyada Nihat Doğan'ın eski bir fotoğrafını paylaştı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bayrağının önünde bir eylemde görüntülenen Doğan'ı hedef alan Ekinci Seyhan Soylu'ya seslenmişti.

Tuğba Ekinci'den olay Nihat Doğan paylaşımı! Terör örgütü elebaşının bayrağının...Tuğba Ekinci'den olay Nihat Doğan paylaşımı! Terör örgütü elebaşının bayrağının...

ÜLKÜ OCAKLARI VE ALPEREN OCAKLARI İSTEDİ DİYE DÖNDÜ

Programın moderatörü Seyhan Soylu, geçtiğimiz haftalarda taraflar arasında barış sağlandığını dile getirmişti. Soylu bir açıklama yaparak, "Programın milliyetçi, vatanperver, Ülkücü cenahtan Tuğba Ekinci’ye tebrik telefonları yağdı. Alperen Ocakları, Ülkü Ocakları, Osmanlı Ocaklarına mensup kişiler tarafından; 'Tuğba Ekinci haklı, programda onu görmek istiyoruz' baskıları geldi" dedi.

Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndüÜlkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndü

TUĞBA EKİNCİ AYNI FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Tuğba Ekinci programa döndükten sonra Nihat Doğan’la ayrı günlerde canlı yayına çıkma kararı alınmıştı. Doğan, pazartesi ve çarşamba günleri, Ekinci ise; salı ve perşembe Al Sana Haber programında yer alıyor. Tuğba Ekinci son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

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Tuğba Ekinci, “Al Sana Haber magazin Programında milli duruşuma faşist diyen bu insanı Türk Cumhuriyeti adaletine teslim ediyorum. Kendi gerçeği ortada” notuyla paylaşımı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Tuğba Ekinci
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