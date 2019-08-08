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Tuğba Özay, Salihli’de butik açılışına katıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay, Manisa’nın Salihli ilçesinde KOSGEB’den aldığı destekle hayallerine kavuşan kadın girişimci Sema Çelik’in butik açılışına katıldı.Açılış öncesi butik önünde mini konser veren Tuğba Özay, butik açılışını gerçekleştirdikten sonra mağazayı gezip bol bol alışveriş yaptı.Açılış sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özay, “Giyinmeyi çok seviyorum.

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay, Manisa’nın Salihli ilçesinde KOSGEB’den aldığı destekle hayallerine kavuşan kadın girişimci Sema Çelik’in butik açılışına katıldı.
Açılış öncesi butik önünde mini konser veren Tuğba Özay, butik açılışını gerçekleştirdikten sonra mağazayı gezip bol bol alışveriş yaptı.
Açılış sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özay, “Giyinmeyi çok seviyorum. Burada da rengarenk elbiseleri görünce, kendimi alışverişin içerisinde buldum” dedi.
Özay, “Bu zamanda böylesi yatırımlar, herkesin çokta harcı değil. Ama birbirimizin yanında olup, birbirimize destek olacağız. Esnafı güçlendireceğiz. Kadınlarımız çalışıp üretiyor. Sema Çelik hanım da bunlardan birisidir. Demek ki neymiş, kadınlar olmadan hiçbir şey olmaz. Hayırlı olsun, bereketi bol olsun.” diye konuştu.
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel de KOSGEB desteği ile kendi işinin sahibi olan Sema Çelik’i tebrik ederek, “Kadınlarımız kendine güvendikçe toplumumuz daha sağlam temeller üzerinde duracaktır.” dedi.

Tuğba Özay, Salihli’de butik açılışına katıldı

Tuğba Özay, Salihli’de butik açılışına katıldı

Tuğba Özay, Salihli’de butik açılışına katıldı

Tuğba Özay, Salihli’de butik açılışına katıldı

Tuğba Özay, Salihli’de butik açılışına katıldı

Tuğba Özay, Salihli’de butik açılışına katıldı

Tuğba Özay, Salihli’de butik açılışına katıldı

Tuğba Özay, Salihli’de butik açılışına katıldı

Tuğba Özay, Salihli’de butik açılışına katıldı

Tuğba Özay, Salihli’de butik açılışına katıldı

Tuğba Özay, Salihli’de butik açılışına katıldı

Tuğba Özay, Salihli’de butik açılışına katıldı

Tuğba Özay, Salihli’de butik açılışına katıldı

Tuğba Özay, Salihli’de butik açılışına katıldı

Tuğba Özay, Salihli’de butik açılışına katıldı
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