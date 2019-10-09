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Tuğba'ya işkence eden babası tutuklandı! Bakanlık'tan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla "Kasten yaralama" suçundan mahkemeye sevk edilen baba tutuklandı. Öte yandan Aile Bakanlığı, babası tarafından öldüresiye darp edilen 19 yaşındaki Tuğba ile ilgili her türlü yardımda bulunulacağını ve hukuki sürece de müdahil olunacağını açıkladı.

Tuğba'ya işkence eden babası tutuklandı! Bakanlık'tan açıklama geldi

19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Muzaffer A. adliyeye gönderildi. Muzaffer A. savcılık sorgusunun ardından "Kasten yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Muzaffer A. çıkarıldığı mahkemece 'Basit yaralama' suçundan tutuklandı.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından öldüresiye darp edilen genç kızla ilgili, "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır. Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlanacaktır. Aileye psikososyal destek hizmeti de verilecektir. Bakanlık olarak ailenin avukat desteği isteğini karşılayarak, kızımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Hukuki sürece müdahil olacağız" açıklaması yaptı.

Haluk Levent babasından işkence gören Tuğba A.'ya ulaştıHaluk Levent babasından işkence gören Tuğba A.'ya ulaştı

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba darp aile bakanlığı

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