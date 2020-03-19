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Tuhaf gelecek ama çamaşır makinesine ıslak mendil koymak çok işinize yarayacak

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ortalama olarak bir insan haftada yaklaşık dört saat çamaşır yıkıyor. Çamaşır makineleri işini zaten iyi yapıyor ancak kıyafetleriniz yıkansa da üzerlerine yapışan tüy ve saçlardan kurtulamayabiliyorsunuz. Tuhaf gelebilir ancak ıslak mendil önerisini mutlaka denemelisiniz.

Tuhaf gelecek ama çamaşır makinesine ıslak mendil koymak çok işinize yarayacak

Çamaşır makinesine ıslak mendil koymak aklınıza gelmeyebilir ancak bu öneriyi okuduktan sonra denemek isteyeceğinizden eminiz.

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Yıkanmış olsalar bile kıyafetlerinize yapışan saç, tüylerden kurtulmak oldukça güç ancak emici bir görev üstlenen ıslak mendiller imdadınıza yetişebilir.
Bunun yapmanız gereken şey yıkayacağınız kıyafetlerin içine 3 ıslak mendil koyma. Davul dönmeye başladığında mendiller kıyafetlerle karışacak saç ve tüyleri toplayacaktır. Tatmin edici sonuçları görebilmek için her yıkamada yeni ıslak mendiller kullanmalısınız.

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Islak mendiller makinenin içinde yırtılmayacak kadar güçlü olmalıdır. Islak mendilleri kağıt veya kumaşla değiştirmeye çalışmayın. Kağıtlar yeterince sağlam değil, bu nedenle giysilerinizden küçük kağıt parçalarını temizlemek zorunda kalabilirsiniz. Giysilerinizin ıslak mendillerin kokusunu emmesini istemiyorsanız, antibakteriyel veya kokusuz bir ürün seçin.

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ıslak mendil kullanımı, hayat kolaylaştıran ipuçları,

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