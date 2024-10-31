Tüm birikimini sakladığını unutarak eski yatağını çöpe attırdı! Yaklaşık 2 milyon TL'yi çöpe atmış... Polisi arayıp yardım istedi

Bazı İtalyan medyası, kadının hizmetçisinin, işverene haber vermeden yatağı elden çıkarmış olabileceğini iddia etti. The Times'a konuşan bir polis yetkilisi, "Kadın bizi aradığında gerçekten çok perişandı. Yatağın çöpe atıldıktan birkaç saat sonra parayla dolu olduğunu hatırladığını söyledi. Kadın hırsızlardan korktuğu ve bankaları güvensiz bulduğu için tüm birikimini yatağının altına saklamıştı" dedi.

Kadının yatağı, polis ve yerel yetkililerin olay yerine gelmesinden sadece 30 dakika sonra, içinde para bulunan yerel çöplükte bulundu. Polis memuru, zamanında bulunmasaydı yatağın imha edileceğini söyleyerek, "Bunu bulduğumuzda çok sevindi. Haberi aldığında sanki on yaş gençleşmiş gibi görünüyordu" diye konuştu.