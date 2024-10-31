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  4. Tüm birikimini sakladığını unutarak eski yatağını çöpe attırdı! Yaklaşık 2 milyon TL'yi çöpe atmış... Polisi arayıp yardım istedi

Tüm birikimini sakladığını unutarak eski yatağını çöpe attırdı! Yaklaşık 2 milyon TL'yi çöpe atmış... Polisi arayıp yardım istedi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
31.10.2024 14:31
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İtalya'da yaşayan 80 yaşındaki ismi açıklanmayan emekli bir kadın 42 bin sterlin değerindeki nakit parayı ve mücevherlerini yatağın altına sakladı. Ancak tüm birikimi yatağına sakladığını unutan kadın bakıcısından eskiyen yatağı çöpe atmasını istedi. Hatırladığında ise polisi arayarak yardım istedi. Kadının yatağı, polis ve yerel yetkililerin olay yerine gelmesinden sadece 30 dakika sonra, içinde para bulunan yerel çöplükte bulundu.

Tüm birikimini sakladığını unutarak eski yatağını çöpe attırdı! Yaklaşık 2 milyon TL'yi çöpe atmış... Polisi arayıp yardım istedi

Bazı İtalyan medyası, kadının hizmetçisinin, işverene haber vermeden yatağı elden çıkarmış olabileceğini iddia etti. The Times'a konuşan bir polis yetkilisi, "Kadın bizi aradığında gerçekten çok perişandı. Yatağın çöpe atıldıktan birkaç saat sonra parayla dolu olduğunu hatırladığını söyledi. Kadın hırsızlardan korktuğu ve bankaları güvensiz bulduğu için tüm birikimini yatağının altına saklamıştı" dedi.

Kadının yatağı, polis ve yerel yetkililerin olay yerine gelmesinden sadece 30 dakika sonra, içinde para bulunan yerel çöplükte bulundu. Polis memuru, zamanında bulunmasaydı yatağın imha edileceğini söyleyerek, "Bunu bulduğumuzda çok sevindi. Haberi aldığında sanki on yaş gençleşmiş gibi görünüyordu" diye konuştu.

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