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Tüm gözler oraya çevrildi! Merkel hükümetini etkileyecek kritik sınav!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2018 03:12 | Son Güncelleme

Almanya’nın en zengin eyaleti Bavyera’da bugün yerel seçim günü. Bavyera’da 61 yıldır iktidar olan Başbakan Merkel’in CDU partisinin küçük ortağı CSU, 1950’lerden bu yana en büyük yenilgisini alabilir. Sonuçlar Merkel’in federal hükümetini de etkileyebilir.

Tüm gözler oraya çevrildi! Merkel hükümetini etkileyecek kritik sınav!

Almanya’da bugün gözler ülkenin en zengin eyaleti olan Bavyera’da yapılacak yerel seçimlerde. Bavyera seçimleri, Almanya Başbakanı Angela Merkel açısından da bir referandum niteliği taşıyor. Modernliği ve gelenekselliği birleştirdiğini söyleyen Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Merkel’in Hıristiyan Demokrat Partisi’nin (CDU) Bavyera’daki uzantısı. CSU yaklaşık 61 yıldır Bavyera’yı yönetiyor.

YEŞİLLER YÜKSELİŞTE

Ancak göç konusundaki tartışmalar, yabancı düşmanlığı ve aşırı milliyetçi söylemlerle ortaya çıkan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin giderek destek bulması, AfD’ye oy kaptırmamak isterken CSU’nun daha liberal seçmenini yitirmesi, söz konusu partiyi en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıya bırakıyor. 9.5 milyon seçmenin bulunduğu eyalette yapılan anketler, yüksek refah seviyesi ve işsizliğin rekor seviyede az olmasına rağmen CSU’nun 1950’lerden bu yana en büyük yenilgisini alabileceğine işaret ediyor. 2013’te yüzde 47.7 oranında oy alan CSU’nun desteğinin yüzde 33’e kadar gerileyebileceği belirtiliyor. Seçimlerin bir diğer mağlubunun federal koalisyonda olan Sosyal Demokratlar (SPD) olması öngörülüyor. Beş yıl önce yüzde 20.6 oranında oy alan SPD’nin bu kez yarı yarıya oy kaybedebileceği tahmin ediliyor. Yeşiller ile AfD’nin ise seçimlerin kazananı olması bekleniyor. Hatta Yeşillerin ikinci parti çıkabileceği belirtiliyor. Özellikle Alpler’in korunmasını isteyen gelenekselci seçmen için artık solda yer alan Yeşiller Partisi’ne oy vermek tabu olmanın dışına çıkmış gibi.

REFERANDUM GİBİ

Yerel seçimlerin, Merkel’in federal hükümetine uzanan etkisi olabilir. Çünkü CSU’nun başkanı Horst Seehofer, federal hükümetin İçişleri Bakanı. Seehofer, Bavyera’daki olası bir yenilginin ardından çekilmeye zorlanabilir. Parti ortağı CSU’nun seçimlerde kötü bir performans sergilemesi de Merkel’in federal hükümette elini zayıflatabilir.

TARTIŞMALI BAŞBAKAN

Bavyera Başbakanı Markus Söder, tabanda genel anlamda sevilmesine karşın, başbakan olarak görev yaptığı son birkaç ayda özellikle sert göç politikaları ile tartışmalara neden oldu. Söder’in kamu binalarına haç asma gibi aşırı sağı tatmin etme girişimleri oldukça eleştirildi. Söder’in Bavyera’nın kendine ait bir uzay programı olacağı üzerine yaptığı son konuşma da hoşnutsuzluk yaratmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Angela Merkel Bavyera

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