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Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amaç herkesin koronavirüse yakalanması

23.02.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs kısıtlamaları dünyanın birçok ülkesinde yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. Bunu uygulayan ülkelerden biri de İzlanda. Tüm kısıtlamaların kaldırıldığı ülkede amaç, "mümkün olduğunca çok kişinin" Kovid-19'a yakalanmasını sağlamak. İzlanda bu politikayla "yaygın toplumsal direnci" yakalamaya çalışıyor.

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amaç herkesin koronavirüse yakalanması

İzlanda, tüm kısıtlamaları kaldırdıktan sonra "mümkün olduğunca çok kişinin" Kovid-19'a yakalanmasının hedeflendiğini bildirdi.

"ANA ÇIKIŞ YOLU..."

Independent gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'a karşı "yaygın toplumsal direnç" elde etmenin amaçlandığı belirtildi.

Mümkün olduğunca çok insanın koronavirüse yakalanmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, "Kovid-19'a karşı yaygın toplumsal direnç salgının ana çıkış yoludur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "sürü bağışıklığı" olarak da adlandırılan yaygın toplumsal direnci elde etmek için aşıların ciddi hastalıklara karşı iyi koruma sağlamalarına rağmen, virüsün olabildiğince çok kişiye bulaşmasının gerektiği belirtildi.

Yaklaşık 368 bin nüfuslu İzlanda'da şimdiye kadar 115 binden fazla kişi virüse yakalanırken, 60 kişi yaşamını yitirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlaması İzlanda
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