Tüm yüzüne estetik operasyon yaptırdı! Değişimi sosyal medyanın diline düştü: Beğenen de vardı beğenmeyen de... "Pek bir şey anlamadım"

Yurt dışında kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan bir estetik operasyon değişim videosu kısa sürede gündem yaratmayı başardı. İşlemlerden önceki ve estetik operasyonlardan 6 ay sonraki görüntüsünü paylaşan kadın kimilerine göre bambaşka bir kişiye dönüştü.

Kimileri ise kadının tüm sancılı ve acılı estetik süreçlerine rağmen yüzünde ciddi bir değişim olmadığını söyledi.

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Süheyla Hanımın muhteşem değişimi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu resmen sahtecilik" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Pek bir şey anlamadım" yorumunda bulundu.