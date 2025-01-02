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  4. Tüm yüzüne estetik operasyon yaptırdı! Değişimi sosyal medyanın diline düştü: Beğenen de vardı beğenmeyen de... "Pek bir şey anlamadım"

Tüm yüzüne estetik operasyon yaptırdı! Değişimi sosyal medyanın diline düştü: Beğenen de vardı beğenmeyen de... "Pek bir şey anlamadım"

02.01.2025 10:51
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.01.2025 10:51
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Sosyal medyada estetik operasyondan önceki ve sonraki halini paylaşan bir kadının değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Yüzüne bir sürü işlem yaptıran kadının değişimini beğenen de vardı, değişmediğini iddia eden de... O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Yurt dışında kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan bir estetik operasyon değişim videosu kısa sürede gündem yaratmayı başardı. İşlemlerden önceki ve estetik operasyonlardan 6 ay sonraki görüntüsünü paylaşan kadın kimilerine göre bambaşka bir kişiye dönüştü.

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Kimileri ise kadının tüm sancılı ve acılı estetik süreçlerine rağmen yüzünde ciddi bir değişim olmadığını söyledi.

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O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Süheyla Hanımın muhteşem değişimi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu resmen sahtecilik" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Pek bir şey anlamadım" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
estetik estetik bağımlılığı
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