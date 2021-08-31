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Tunç Soyer: Cumhurbaşkanı adaylığı için adım geçmesin

31.08.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendi isminin geçmemesi gerektiğini belirterek gönlündeki adayı açıkladı.

Tunç Soyer: Cumhurbaşkanı adaylığı için adım geçmesin

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Cumhurbaşkanlığı için benim adım geçmesin" diyerek olası tartışmalara başlamadan noktayı koydu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUR MU?

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Soyer, Belediye başkanı olarak İzmir'e hizmet etmekten memnun olduğunu belirterek cumhurbaşkanı adaylığı için aklındaki ismi de açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini belirten Soyer, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının CHP’yi de Türkiye’yi de Millet İttifakı’nı da rahatlatacağını savundu.

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Tunç Soyer seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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