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Tunceli'de operasyona katılan 2 askerin şehit olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 17:03 | Son Güncelleme

Teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in cenazesi Mersin'de toprağa verildi

MERSİN (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen, memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ'daki askeri törenin ardından naaşı Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'ndeki babaevine getirilen 26 yaşındaki Ferruh Dikmen için helallik alındı.

Daha sonra Selçuklu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Durdane, babası Nihat, eşi Büşra ve 6 aylık oğlu Yağız Efe'nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Dikmen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.

Şehidin cenazesi, Eğripınar Mahallesi'ndeki Osmanlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nazımiye ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyonda dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler, hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrası helikopterle bölgeden tahliye edilmişti. Bu askerlerden hipotermi tanısıyla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen Asım Türkel ile Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen, şehit olmuştu.

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Mersin Silifke Tunceli'de Operasyona Katılan 2 Askerin Şehit Olması

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