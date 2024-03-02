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Turgut Altınok "Ankara'da 10 günde çok şey değişti" diyerek duyurdu! İşte son anket sonuçları...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
02.03.2024 21:52
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Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Sokak anketi Ankara'da Altınok diyor. Ankara'da 10 günde çok şey değişti" diyen Altınok, son anket sonuçlarını açıkladı.

Turgut Altınok "Ankara'da 10 günde çok şey değişti" diyerek duyurdu! İşte son anket sonuçları...

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken parti ve ittifakların belirlediği adaylar çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, daha önce seçilmesi halinde suya yüzde 50 indirim yapacaklarını belirtmişti.

"CHP'LİYİM AMA SANA OY VERECEĞİM DİYEN BİR SÜRÜ VATANDAŞIMIZ VAR"

Altınok, seçim çalışmalarını katıldığı canlı yayında aktardı. Her gün sokaklarda olduğunu ifade eden Altınok, "Sokak anketi Ankara'da Altınok diyor. Sokakta 'CHP'liyim ama sana oy vereceğim diyen bir sürü vatandaşımız' var." dedi.

SON ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI

Ankara'da yapılan anket sonuçlarına da değinen Altınok, manipülatif anketlere tepki gösterdi.

"10 GÜNDE ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

Gerçek anketlere vurgu yapan Turgut Altınok, "Anketlerde biz şu anda önde çıkıyoruz. Ankara'da 10 günde çok şey değişti. Şu an gerçek anketlerde 2 puan öndeyiz" açıklamasında bulundu.

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