Turist kadını eğlendirmek için adeta pervane oldular! Sosyal medya bu dans görüntülerini konuşuyor: "Arizona kertenkelelerinin çiftleşme dansı"

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Marmaris'te bir turiste bir grup erkek tarafından yapılan dans gösterisi yer aldı. Turist kadın etrafında daire oluşturan erkeklerin dansını kahkahalarla izledi.

O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere "Arizona kertenkelelerinin çiftleşme dansı" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Animasyon dünyası bence normal" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne izledim ben şimdi" yorumunda bulundu.