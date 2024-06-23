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    4. Turist kadını eğlendirmek için adeta pervane oldular! Sosyal medya bu dans görüntülerini konuşuyor: "Arizona kertenkelelerinin çiftleşme dansı"

    Turist kadını eğlendirmek için adeta pervane oldular! Sosyal medya bu dans görüntülerini konuşuyor: "Arizona kertenkelelerinin çiftleşme dansı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.06.2024 08:42
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Marmaris'te bir otelde çekildiği iddia edilen görüntülerde bir kadın turist sandalyeden otururken etrafındaki erkekler ise birlikte dans etmeye başladı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    Turist kadını eğlendirmek için adeta pervane oldular! Sosyal medya bu dans görüntülerini konuşuyor: "Arizona kertenkelelerinin çiftleşme dansı"

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Marmaris'te bir turiste bir grup erkek tarafından yapılan dans gösterisi yer aldı. Turist kadın etrafında daire oluşturan erkeklerin dansını kahkahalarla izledi.

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    O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere "Arizona kertenkelelerinin çiftleşme dansı" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Animasyon dünyası bence normal" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne izledim ben şimdi" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Marmaris turist
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