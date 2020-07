Turistler en çok buraları ziyaret ediyor! Evlilik tekliflerinin bir numaralı adresi...

BİR FRANSIZ MAHALLESİ: NEW ORLEANS (FRANSA)

Bulunduğu bölgenin en romantik ve her yeri tarih dolu noktalarından biri olan New Orleans'ta modern butikler, antika dükkanları, renkli barlar ve eski restoranlar bulunur. İspanyol çağının sanat ve mimarisini yansıtması nedeniyle bu kadar ünlü olan New Orleans, özellikle akşamları harika görünür. Neşenin eğlencenin ve tarihin bu kadar güzel harmanlandığı mahalle, turistlerin en sevdiği noktalardan biridir.

EYFEL KULESİ (PARİS)

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi herkesin bildiği ve gitmek istediği yerlerden biri. Her yıl yaklaşık 7 milyon ziyaretçiyi ağırlayan demir kule, ismini kendisini inşa ettiren firma Gustave Eiffel'den alır. Nice evlilik tekliflerine şahit olmuş bu nokta her mevsim oldukça kalabalık olduğu için planlı olarak gitmeniz rahat etmenizi sağlar.