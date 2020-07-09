Turistler en çok buraları ziyaret ediyor! Evlilik tekliflerinin bir numaralı adresi...

Turistler için vazgeçilmez olan, dünyanın en çok ziyaretçi alan turistik yerleri yazımızda. Hazırsanız başlayalım...

VENEDİK'İN KALBİNDE BİR MEYDAN: SAN MARCO (VENEDİK)

Listemizin ilk maddesinde Roma kültürüyle beslenen bir ülke, İtalya yer alıyor. İtalya'nın Venedik kentinde bulunan San Marco Meydanı turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri. Dünyanın en güzel meydanlarından biri olan San Marco, 180 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğindedir. 9. yüzyıl boyunca inşası devam eden San Marco Meydanı'nı Napolyon "dünyanın en güzel sanatsal noktası" olarak tanımlamıştır.

SKYDECK - WILLIS KULESİ (CHICAGO)

İlginç bir modern mimari anıtı olan Willis Kulesi, 1974'de 10 katlı olarak inşa edilmiş bir oteldir. 443 metre yüksekliğindeki bu muhteşem yapı, dört eyaletin de manzarasını görmenizi sağlar. Dünyanın en uzun sekizinci binası olan Skydeck, 103, kattaki cam balkonunda korkutucu bir yükseklikte ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. İçerisinde 104 tane asansör bulunan Willis Kulesi, gezintinizi maksimum konforla ve hızlı bir şekilde yapmanıza yardımcı oluyor.

ANNE FRANK'IN EVİ (AMSTERDAM)

İsmini sahibesi Anne Frank'tan alan bu evin aslında hüzünlü bir hikayesi vardır. Frankfurt'ta yaşayan Frank ailesi Hitler diktatörlüğünden kaçmak için Hollanda'ya yerleşir. Anna Frank ve ailesi, Alman zulmü Hollanda'ya ulaşana kadar keyifli bir hayat sürer. Ne var ki çok geçmeden Hitler diktatörlüğü Hollanda'ya kadar uzanır. Ülkede kamplar ve tutuklanmalar başladığında yaşadıkları evin gizli bölmesinde hayatlarını devam ettirmeye çalışırlar. Anne Frank burada kaldığı sırada bir günlük tutmaya başlar ve bu günlük aradan yıllar geçtikten sonra ortaya çıkar. Bu evi ve kendisini büyük bir üne kavuşturur.